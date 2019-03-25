ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອັຟການິສຖານໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການ
ສູ້ລົບທີ່ ຮ້າຍແຮງຍັງດຳເນີນປະທະກັນກັບພວກກະບົດຕາລິບານ ຢູ່ທາງ
ພາກໃຕ້ແຂວງແຮລມັນ ທີ່ໄດ້ສັງຫານກຳລັງຂອງລັດຖະບານຫຼາຍສິບຄົນ.
ການສູ້ລົບຢູ່ໃນເຂດຊັງກິນທີ່ແຕກແຍກກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກຕາລິ
ບານໄດ້ເລີ້ມທຳການໂຈມຕີຄັ້ງສຳຄັນໃນຕອນເຊົ້າມືດຂອງວັນເສົາທີ່ຜ່ານ
ມາ ຕ້ານປ້ອມຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼາຍແຫ່ງ.
ໂຄສົກລັດຖະບານປະຈຳແຂວງຄົນນຶ່ງ ທ່ານໂອມາຣ ຊວັກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ວີໂອເອ ວ່າການໂຈມຕີ “ໄດ້ສັງຫານ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້
ຮັບບາດເຈັບ ຫຼາຍສິບຄົນ” ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ.
ສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານໂມຮຳເມັດ ຮາສຮິມ ອາໂລໂກໄຊ ຜູ້ທີ່ມາຈາກ
ເຂດຊັງກິນ ແລະນັ່ງຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນຂອງສະພາອັຟກາ
ນິສຖານ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ພວກກະບົດໄດ້ໂຈມຕີ ສັງຫານກຳລັງສະໜັບ
ສະໜູນລັດຖະບານ ຢ່າງໜ້ອຍ 65 ຄົນ ຮວມທັງທະຫານແຫ່ງຊາດອັຟ
ການິສຖານ (ANA) 48 ຄົນ ແລະຄົນອື່ນໆໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 38 ຄົນ.
ທ່ານອາໂລກາໄຊກ່າວວ່າ ທະຫານໄດ້ຮັບບາດເຈັບເວລາພວກກະບົດຕາ
ລິບານໄດ້ດັກສະກັດຂະບວນລົດ ANA ທີ່ໄດ້ມຸ້ງໜ້າສູ່ເຂດຄັດແຍ້ງໃນ
ຊັງກິນ ເພື່ອຊ່ວຍໂຈມຕີພວກກະບົດໃຫ້ຖອຍຄືນໄປ. ທ່ານກ່າວເພີ້ມ
ອີກວ່າ ການປະທະກັນຍັງດຳເນີນໄປຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ໂຄສົກຕາລິບານຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງຕົນໄດ້ບຸກຖະຫລົ່ມສອງ
ຄ້າຍໃນຊັງກິນ ແລະສັງຫານທະຫານຢ່າງໜ້ອຍ 52 ຄົນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຢູ່ໃນນະຄອນຄາບູລໄດ້ຢືນຢັນ
ການສູ້ລົບ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ແຕກແຍກໄດ້ງ່າຍ ທາງເຂດພາກໃຕ້ ແຕ່ກ່າວ
ວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ເພື່ອເອົາລາຍລະອຽດຢູ່ສະ
ໜາມລົບ.
ພວກກະບົດຕາລິບານໄດ້ທຳການໂຈມຕີຢ່າງໜັກຢູ່ໃນແຂວງຕ່າງໆ
ເດືອນນີ້ ສັງຫານຕຳຫຼວດຫຼາຍສິບຄົນ. ປະທະກັນກັບພວກກະບົດຢູ່
ໃນພາກເໜືອຂອງແຂວງກັນດຸສ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ແລະຍັງໄດ້
ສັງຫານທະຫານອາເມຣິກັນສອງຄົນ ອີງຕາມກອງທັບສະຫະລັດ.
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