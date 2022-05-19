ລາວໄດ້ພົບປະກັບພວກນັກການທູດຕ່າງປະເທດເປັນປະຈຳ ແລະກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ທີ່ສາທາລະນະ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ອົງການສັນຕິບານກາງສະຫະລັດຫຼື FBI ຕ້ອງການຕົວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອັຟການິສຖານ.
ຊີຣາຈຸດດີນ ຮັກການີ (Sirajuddin Haqqani) ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນອັຟການິສຖານ ແມ່ນກະທັງໄດ້ປາກົດຕົວຕໍ່ໂທລະພາບ CNN ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມດ້ວຍການສົ່ງຂ່າວແບບປະນີປະນອມກັບຊາວອາເມຣິກັນ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ທ່ານນາງຄຣິສຕຽນ ອາມານພົວ ນັກຂ່າວຂອງ CNN ທີ່ໄດ້ໃສ່ຜ້າຄຸມຫົວສີຂຽວ ໃນການສຳພາດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນ ຊຶ່ງລາວກ່າວວ່າ “ໃນອະນາຄົດ ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກຈະມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບສະຫະລັດ.”
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານໂທມັສ ນິກລັສສັນ ທູດພິເສດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບຮັບຜິດຊອບເລື້ອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮັກການີທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາວເປີດໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຄືນອີກ ສຳລັບເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ. ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ທ່ານຮັກການີໄດ້ໂອ້ລົມກັບທ່ານມາຕິນ ກຣິຟຟິດ ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະການມະນຸດສະທຳ ແລະຜູ້ປະສານງານດ້ານບັນເທົາທຸກສຸກເນີນ ກ່ຽວກັບວິກິດການທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ການປາກົດຕົວຂອງທ່ານຮັກການີໃນທີ່ສາທາລະນະ ແມ່ນຂັດກັນກັບຂໍ້ມູນທີ່ຮຽກຮ້ອງໂດຍສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບວ່າລາວຢູ່ໃສແທ້. ການໃຫ້ລາງວັນເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອປາບປາມພວກກໍ່ການຮ້າຍລະຫວ່າງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເງິນລາງວັນ 10 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ນຳໄປສູ່ການຈັບກຸມທ່ານຮັກການີ.