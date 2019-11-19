ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ປ່ອຍຕົວນັກໂທດຊາວຕາເວັນຕົກສອງຄົນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ເປັນການປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ຂອງຝ່າຍພວກເຂົາ ໃນການແລກປ່ຽນນັກໂທດທີ່ປະກອບມີການປ່ອຍຕົວຜູ້ບັນຊາການລະດັບສູງຂອງພວກເຂົາສາມຄົນ.
ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກກຸ່ມກະບົດໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານ ເຄວິນ ຄິງ ສັນຊາດ ອາເມຣິກັນ ກັບ ທ່ານ ທີໂມຕີ ວີກສ໌ ຄົນອອສເຕຣເລຍ, ໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໃນແຂວງ ຊາບູລ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. ທ່ານ ຄິງ ກັບ ທ່ານ ວີກສ໌ ໄດ້ເປັນອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາເມຣິກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ. ໄດ້ຖືກລັກພາຕົວໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2016 ຢູ່ນອກມະຫາວິທະຍາໄລ.
ການປ່ອຍຕົວຂອງທັງສອງຄົນນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຜູ້ບັນຊາການສາມຄົນຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດ ກາຕ້າ ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງການແລກປ່ຽນນັກໂທດ.
ໃນຜູ້ບັນຊາການສາມຄົນຂອງກຸ່ມ ຕາລີບານ ລວມມີທ້າວ ອານາສ ຮັກການີ, ຜູ້ທີ່ອ້າຍຂອງລາວແມ່ນຜູ້ນຳຂອງເຄືອຂ່າຍກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຊື່ວ່າ ຮັກການີ ທີ່ມີຄວາມຜູກພັນກັບກຸ່ມຕາລີບານ. ທ້າວ ອານາສ ຮັກການີ ພ້ອມກັບຜູ້ບັນຊາການກຸ່ມຕາລີບານ ທ້າວ ຮາຈີ ມາລີ ຄານ ແລະ ທ້າວ ຮາຟິສ ຣາຊິດ, ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວໂດຍລັດຖະບານ ອັຟການິສຖານ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.
ປະທານາທິບໍດີ ອັຟການິສຖານ ທ່ານ ອາສຣັຟ ການີ ໄດ້ປະກາດການແລກປ່ຽນນັກໂທດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ເພື່ອທີ່ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການເຈລະຈາສັນຕິພາບໂດຍກົງກັບອະດີດຜູ້ປົກຄອງຫົວຈັດຂອງ ອັຟການິສຖານ. ກຸ່ມຕະລີບານ ໄດ້ທຳການຕໍ່ສູ້ກໍ່ກະບົດທີ່ຮ້າຍແຮງນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມໂດຍກອງກຳລັງທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ ສຳລັບການປົກປ້ອງຜູ້ນຳກຸ່ມ ອາລ ໄກດາ ທ້າວ ໂອຊາມະ ບິນ ລາເດັນ, ຜູ້ບົງການການໂຈມຕີວັນທີ 11 ກັນຍາ ໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.