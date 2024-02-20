ກອງປະຊາລະຫວ່າງປະເທດທີ່ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຄວາມເປັນເອກກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທີ່ພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຕາລີບານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ແຕ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າພຽງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບວ່າ ໂລກຄວນປະສານງານແບບໃດກັບລັດຖະບານທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານອານໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງອັຟການິສຖານຈາກ 25 ປະເທດ ຕະຫຼອດທັງສະຫະພາບຢູໂຣບ ອົງການໆຮ່ວມມືອິສລາມ ແລະອົງການໆຮ່ວມມືຊຽງໄຮ້ ໃນກອງປະຊຸມເປັນເວລາ 2 ມື້ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂດຮາຂອງກາຕ້າ.
ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍເວົ້າວ່າ ການເຂົ້າຮ່ວມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ “ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ” ຖ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດບໍ່ໄດ້ມອງເຫັນພວກເຂົາວ່າ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນອັຟການິສຖານແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະການ ດ້ານການເມືອງແລະສ້າງສັນຕິພາບ ທ່ານນາງໂຣສແມຣີ ດີ ຄາໂລ (Rosemary Di Carlo) ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າຕາລີບານ ຈາກຫ້ອງການດ້ານການເມືອງຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ທີ່ນະຄອນໂດຮາເປັນການຕ່າງຫາກ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານກູເຕເຣັສ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວທີ່ຈະນຳເອົາຜູ້ປົກຄອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງອັຟການິສຖານມາເຂົ້າຮ່ວມໂຕະປະຊຸມຍ້ອນການສື່ສານຄົມມະນາຄົມທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍກ່າວວ່າ ເງື່ອນໄຂຂອງກຸ່ມຕາລີບານແມ່ນເປັນທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້.
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