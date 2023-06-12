ອິດທິພົນພວກຜູ້ນໍາຕາລິບານຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບການຊັ່ງຊາໃໝ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການຍາດແຍ່ງອຳນາດພາຍໃນປະເທດ ແລະຍັງຮັກສາການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ກັບບັນດາກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍສາກົນ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ຫົວໜ້າໂຄສົກຕາລິບານ ທ່ານຊາບິຮູລລາ ມູຈາຮີດ ໄດ້ປະນາມວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຈິງ ແລະ “ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ” ຢູ່ໃນລາຍງານຂອງຄະນະວິເຄາະເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະຕິດຕາມເບິ່ງການລົງໂທດ ຂອງ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາດ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຜູ້ນຳສູງສຸດທີ່ຖືກໂດດດ່ຽວ ທ່ານຮິບາຕູລລາ ອາກຸນຊາດາ ກຸ່ມຕາລິບານ “ໄດ້ຕ່າວປີ້ນກັບຄືນສູ່ນະໂຍບາຍແບບຜະເດັດການ ໂດຍມີເຜົ່າປາສຕູນເປັນສູນກາງ ຕາມລຳພັງ” ໃນການປົກຄອງເຂົາເຈົ້າເທື່ອແລ້ວໃນກາບູລ ແຕ່ປີ 1996 ຫາ 2001. ກຸ່ມຕາລິບານມາຈາກຊົນກຸ່ມໃຫຍ່ ເຜົ່າປາສຕູນ ໃນອັຟການິສຖານ ແລະຜູ້ຕ້ອງຕິກ່າວວ່າ ບັນດາຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍອື່ນໆບໍ່ໄດ້ມີໂຕແທນຢູ່ໃນລັດຖະບານເຂົາເຈົ້າ. ການຊັ່ງຊາໄດ້ກ່າວວ່າ “ໄດ້ມີການຄັດຄ້ານຈຳນວນນຶ່ງ ຢູ່ພາຍໃນການຄະນະນຳພາຕາລິບານ” ແຕ່ອຳນາດ ຂອງອາກຸນຊາດາ ໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ແລະ “ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ” ຢູ່ໃນຖັນແຖວຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າຈະຮັກສາຕໍ່ໄປອີກນຶ່ງຫາສອງປີ.
ຫົວໜ້າຕາລິບານ ໄດ້ “ເພິງພໍໃຈກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານຄວາມກົດດັນຈາກພາຍນອກ ທີ່ຈະດັດແປງນະໂຍບາຍຂອງທ່ານໃຫ້ຜ່ອນເບົາລົງ” ແລະບັດາຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆຢູ່ໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານ ບໍ່ສາມາດ “ໃຊ້ເຂົ້າແຊກແຊງຕໍ່ນະໂຍບາຍທີ່ຍືນຍົງ.” ລາຍງານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ “ມີໂອກາດໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງ ຢູ່ໃນໄລຍະໃກ້ຫາໄລຍະປານກາງ.”