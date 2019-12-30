ການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ສັງຫານກອງກຳລັງທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ 17 ຄົນ ເຖິງແມ່ນ ໃນຂະນະທີ່ມີລາຍງານວ່າ ກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວ ກຳລັງໄຕ່ຕອງເບິ່ງ ການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວຢູ່ ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງໃນການຖອນກຳລັງຕ່າງຊາດອອກຈາກປະເທດກັບສະຫະລັດ.
ການໂຈມຕີຂ້າມຄືນທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງກຸ່ມກະບົດ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ດ່ານຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ເມືອງ ບາຮາວດິນ ໃນແຂວງ ຕາກຮາຣ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ອີງຕາມໂຄສົກລັດຖະບານປະຈຳແຂວງ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ທ່ານຈາວາດ ເຮຈີຣີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ດ່ານກວດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກກຳກັບໂດຍພວກທະຫານບ້ານຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ ເວລາທີ່ມັນໄດ້ຖືກໂຈມຕີ. ທ່ານໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກການປະທະກັນໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ສ່ວນໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທ້າວ ຊາບີຮູລາ ມູຈາຮີດ ໄດ້ກ່າວອ້າງໃນຖະແຫລງການວ່າ ການຈູ່ໂຈມໄດ້ສັງຫານກຳລັງທະຫານບ້ານຂອງລັດຖະບານ 21 ຄົນ ແລະພວກກະບົດ ກໍບໍ່ໄດ້ສູນເສຍຊີວິດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ. ການກ່າວອ້າງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເກີນຄວາມເປັນຈິງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະພາບອາກາດຈະໜາວເຢັນໃນລະດູໜາວກໍຕາມ ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມກະບົດ ຍັງໄດ້ສູງຂຶ້ນຢ່າງຜິດປົກກະຕິ ພາຍໃນໄລຍະອາທິດນຶ່ງຜ່ານມານີ້ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນແຂວງພາກເໜືອຂອງ ອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ສັງຫານກອງກຳລັງຂອງອັຟການິສຖານ ຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນແລ້ວ.
ສຳລັບບົດບາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່າວວ່າ ມາດຕະການຕອບໂຕຄືນທາງດ້ານທະຫານ ແລະປະຕິບັດການເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ກະບົດ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ກຸ່ມກະບົດຕາລີບານ ສູນເສຍຊີວິດຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ອີງຕາມການລາຍງານແລ້ວ ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ການນຳຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ກໍໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະປະຕິບັດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງໄລຍະນຶ່ງອາດທິດ ກັບກອງກຳລັງຕ່າງຊາດທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນຕົ້ນເດືອນໜ້ານີ້.
ຂໍ້ຕົກລົງສະຫງົບເສີກຊົ່ວຄາວ ອາດແຜ້ວທາງໃຫ້ສະຫລຸບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຄອງຄອຍກັນມາຍາວນານ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະກຸ່ມຕາລີບານ ກ່ຽວກັບການຫຼຸດກຳລັງທະຫານຕ່າງຊາດລົງ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມຂອງອາເມຣິກາ ທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 18 ປີແລ້ວນັ້ນ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ອາດຍັງຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ກຸ່ມຕາລີບານກັບລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ໃນເລື້ອງການສິ້ນສຸດຢ່າງຖາວອນ ການເປັນສັດຕູກັນມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມານັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທ້າວມູຈາຮີດ ໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າ ສະພາການນຳຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນກຳລັງພິຈາລະນາແລະອະພິປາຍກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ກ່ຽວກັບການປະກາດຢຸດຍິງ ແລະເລື້ອງອື່ນໆນຳດ້ວຍ.