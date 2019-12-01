ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ລະເບີດທີ່ແຕກຂຶ້ນ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ອະວຸໂສຄົນນຶ່ງ ແລະ ອີກຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນບາດເຈັບ ລວມທັງນັກຂ່າວທ້ອງຖິນຄົນນຶ່ງນຳດ້ວຍ.
ເຫດການຕ່າງຫາກອີກອັນນຶ່ງ ປາກົດວ່າເປັນການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນໂດຣນ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ນັ້ນ ຕາມການກ່າວກໍແມ່ນວ່າ ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນ ລວມທັງເດັກທາລົກເກີດໃໝ່ຜູ້ນຶ່ງ.
ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບ ການວາງລະເບີດຢູ່ຂອບທາງໃນແຂວງແຮລມານ ບ່ອນທີ່ຫົວເມືອງຕ່າງໆໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມ ຫຼື ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ໂຄສົກກົມຕຳຫຼວງຂອງແຂວງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ນາຍພົນ ຊາເຮຍ ກູລ ມຸກບີລ ຜູ້ບັນຊາການໜ່ວຍທະຫານຊາຍແດນຂອງກອງທັບບົກ ແມ່ນກຳລັງມຸ້ງໜ້າໄປຍັງເມືອງມາຣຈາ ບ່ອນທີ່ບໍ່ສະຫງົບ ພ້ອມກັບກຸ່ມນັກຂ່າວຈຳນວນນຶ່ງ ເພື່ອຢ້ຽມຢາມປະຕິບັດການຕໍ່ຕ້ານການກະບົດທີ່ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງ ເມື່ອຂະບວນລົດຂອງນາຍພົນ ກູລ ມຸກບີລ ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດຢູ່ຂອບທາງ.
ທ່ານໂມຮຳມັດ ຊາມານ ຮຳດາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນາຍພົນຜູ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໄດ້ຊີນຳການປະຕິບັດການທາງທະຫານ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ພະນັກງານຮັກສາຄວາມສະຫງົບ 3 ຄົນ ແລະນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ປະຈຳໂທລະພາບ Shamshad ທີ່ສຳຄັນຂອງອັຟການິສຖານ ລວມຢູ່ໃນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ສ່ວນນັກຂ່າວ ຊາຣດາຣ ໂມຮຳມັດ ຊາຣວາຣີ ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼາຍແຫ່ງ.
ຖະແຫລງການຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີ ຍັງໄດ້ສັງຫານ ຜູ້ອາລັກຂາຂອງທ່ານມຸກບີລ ສອງງຄົນ ຫາກແຕ່ວ່າ ການກ່າວອ້າງຂອງກຸ່ມກະບົດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີນຄວາມເປັນຈິງ.
ແຂວງແຮລມານ ເປັນແຂວງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອັຟການິສຖານ ແລະເປັນຂົງເຂດທີ່ຜະລິດຕົນຝິ່ນເປັນຫຼັກ.
ສື່ມວນຊົນສາກົນຕ່າງໆ ໄດ້ນຳເອົາ ອັຟການິຖານ ລົງໃນບັນຊີລາຍຊື່ ໃນກຸ່ມປະເທດທີ່ສິ້ງຊອມເບິ່ງ ໃຫ້ເປັນປະເທດນຶ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກສຳລັບນັກບັນດາຂ່າວ.