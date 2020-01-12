ການວາງລະເບີດຂ້າງທາງລູກນຶ່ງໃນພາກໃຕ້ຂອງ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະຫານ ອາເມຣິກັນ ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນໃນວັນເສົາວານນີ້ ແລະ ບາດເຈັບອີກສອງຄົນ.
ກອງກຳລັງປະຕິບັດການສະໜັບສະໜູນທີ່ເດັດດ່ຽວ ຂອງອົງການ NATO ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາທະຫານດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນການປະຕິບັດການໃນແຂວງ ຄັນດາຮາ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ບ່ອນທີ່ລົດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາເອງ. ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງວ່ອງໄວ ສຳລັບການວາງລະເບີດໃນແຂວງຂອງ ອັຟການິສຖານ ດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງຖານທັບທີ່ສຳຄັນຂອງ ສະຫະລັດ.
ກຸ່ມກະບົດນັ້ນໄດ້ທຳການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງເກືອບທຸກວັນ ຕໍ່ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອັຟການິສຖານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຈາກຕ່າງປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັດການເຈລະຈາກັບ ສະຫະລັດ ກໍຕາມ.
ປີກາຍນີ້ແມ່ນປີທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບກອງທັບ ສະຫະລັດ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າສູນເສຍທະຫານຢ່າງໜ້ອຍ 19 ຄົນໃນການປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕໍ່ສູ້ໃນ ອັຟການິສຖານ.
ຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ສູນເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກືອບ ນຶ່ງພັນຕື້ໂດລາ ແລະ ຊີວິດຂອງທະຫານປະມານ 2,400 ຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ ສະຫະລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັນທະມິດໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນ ອັຟການິສຖານ ໃນປີ 2001 ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍທີ 11 ກັນຍາ.
ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອັຟການິສຖານ ກໍໄດ້ປະສົບການເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍສິບພັນຄົນເຊັ່ນກັນນັ້ນ, ພົນລະເຮືອນກໍສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານ ຈາກສະຖານະການທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງສົງຄາມ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວຢ້ຳໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ພົນລະເຮືອນ ອັຟການິສຖານ ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ຫຼື ບາດເຈັບໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ.