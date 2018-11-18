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ຕາລິ​ບານເບິ່ງ​ໃນ​ແງ​່ດີ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ ສັນ​ຕິ​ພາບ​ກັ​ບ ສ​ຫລ ແລະ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ອາ​ສ​ຮັ​ຟ ກາ​ນີ ຂ​ວາ​ມື ແລະ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ສ​ັນ​ຕ​ິ​ພາບ​ໃນ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ຊ​າ​ລ​ເມ ກາ​ລີ​ຊາດ ວັນ​ທີ 10 ພະ​ຈິກ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ສຳ​ລັບການ​ປະ​ນີ​ປະ​ນອມແກ່​ອັ​ຟ​ກາ​ນີ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ຊາ​ລ​ເມ
ຄາ​ລິ​ຊາດ ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ຍາວ​ນານອີກ​ຮອບ​ນຶ່ງກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທາ​ລິ​ບານ ທີ່​ມີ​
ຫ້ອ​ງ​ການ​ຢູ່​ກາ​ຕາ​ຣ ເພື່ອຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ສຳ​ລັບ​ສົງ​ຄາມ​ທີ່​ມີ
ມາ​ໄດ້ 17 ປີ.

ການ​ພົບ​ປະ​ຂອງ​ທ່ານ​ກະ​ລິ​ຊາດ​ສາມ​ວັນ​ກັບ​ພວກ​ອີ​ສ​ລາມຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໃນ
​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານມາ ແລະ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ກໍ​ມີ​ທັດ​ສະ​ນະ​ໃນແງ່​ດີ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂອ​ລົມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​
ອີງ​ຕາມ​ແຫລ່ງ​ຂ່າວ​ທັງ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ພວກ​ຕາ​ລິ​ບານໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ​ນີ້.

ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ​ບໍ່​ມີ​ຝ່າຍ​ໃດ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ຢ້ຳ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ຫຼື​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​
ໃດໆ​ຂອງ​ການ​ໂ​ອ້​ລົມ​ກັນ​ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ນີ້ ທີ່​ໂດ​ຮາ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຂອງ​ຫະ​ເທດ​ອ່າວ​ເປີ​
ເຊຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຂອງ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ສຳ​ນັກ​ງານ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ພວກ​ຕາ​
ລິ​ບານ​ອັ​ຟ​ກາ​ນີ​ສ​ຖານ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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