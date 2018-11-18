ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດສະຫະລັດ ສຳລັບການປະນີປະນອມແກ່ອັຟການີສຖານ ທ່ານຊາລເມ
ຄາລິຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທີ່ຍາວນານອີກຮອບນຶ່ງກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທາລິບານ ທີ່ມີ
ຫ້ອງການຢູ່ກາຕາຣ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຕົກລົງກັນທາງການເມືອງສຳລັບສົງຄາມທີ່ມີ
ມາໄດ້ 17 ປີ.
ການພົບປະຂອງທ່ານກະລິຊາດສາມວັນກັບພວກອີສລາມຫົວຮຸນແຮງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນ
ວັນສຸກຜ່ານມາ ແລະທັງສອງຝ່າຍກໍມີທັດສະນະໃນແງ່ດີ ກ່ຽວກັບການໂອລົມດັ່ງກ່າວ
ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວທັງຫຼາຍຂອງພວກຕາລິບານໃນວັນເສົາວານນີ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີບໍ່ມີຝ່າຍໃດໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼືໄດ້ເຜີຍແຜ່ລາຍລະອຽດ
ໃດໆຂອງການໂອ້ລົມກັນໃນສັບປະດານີ້ ທີ່ໂດຮາ ນະຄອນຫຼວງຂອງຫະເທດອ່າວເປີ
ເຊຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າພາບຂອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ສຳນັກງານການເມືອງຂອງພວກຕາ
ລິບານອັຟການີສຖານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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