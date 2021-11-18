ກຸ່ມຕາລີບານຂຽນ “ຈົດໝາຍແບບເປີດຊອງ” ໄປຫາລັດຖະສະພາ ສຫລ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຢຸດການກັກຊັບສິນ ຂອງອັຟການິສຖານ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຂຽນ “ຈົດໝາຍແບບເປີດຊອງ” ໄປເຖິງລັດຖະສະພາສະຫະລັດ, ໂດຍເຕືອນວ່າຈະມີການຫລັ່ງໄຫລຂອງອົບພະຍົບອອກຈາກອັຟການິສຖານ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ສະຫະລັດຈະຢຸດການກັກຊັບສິນຂອງທະນາຄານກາງຂອງອັຟການິສຖານທີ່ມີຫຼາຍ ກວ່າ 9 ຕື້ໂດລານັ້ນ ແລະຢຸດຕິການລົງໂທດດ້ານການເງິນອື່ນໆຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານອາເມຍ ຄານ ມຸດຕາກີ (Amir Khan Muttaqi) ຂຽນວ່າ ການລົງໂທດ “ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ” ຕໍ່ການຄ້າແລະທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນ, ມັນ ຍັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳຕໍ່ຊາວອັຟການິສ ຖານຫລາຍລ້ານຄົນທີ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫລືອຫລາຍທີ່ສຸດນັ້ນອີກ. ຫ້ອງການ ຂອງທ່ານມຸດຕາກີ (Muttaqi) ໃນນະຄອນຫລວງກາບູລ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ສໍາເນົາ ຈົດຫມາຍສະບັບນັ້ນ ໃນຫລາຍພາສາ, ລວມທັງພາສາອັງກິດນຳ.
ທ່ານມຸດຕາກີ (Muttaqi) ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານສາມາດນຳເອົາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງມາໃຫ້ອັຟການິສຖານ ໄດ້ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ກັບຄືນມາກຳອຳນາດໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ແຕ່ບັນຫາທາງເສດຖະກິດທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນການທ້າທາຍດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ນັບມື້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
"ໃນປັດຈຸບັນສິ່ງທ້າທາຍອັນເປັນພື້ນຖານຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການເງິນ ແລະຮາກເຫງົ້າຂອງບັນຫານີ້ ແມ່ນມາຈາກ ການກັກຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນພວກເຮົາໂດຍລັດຖະບານອາເມຣິກາ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ.
ທ່ານມຸດຕາກີ (Muttaqi) ກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ຖ້າສະ ຖານະການໃນປັດຈຸບັນຍັງມີສືບຕໍ່ໄປ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນອັຟການິສ ຖານຈະປະສົບກັບບັນຫາ ແລະຈະກາຍເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງຄົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ອາທິດແລ້ວນີ້, ສະພາວ່າດ້ວຍອົບພະຍົບຂອງນໍເວລາຍງານວ່າ ມີຊາວອັຟກາ ນິສຖານປະມານ 300,000 ຄົນໄດ້ຫລົບໜີໄປຢູ່ອີຣ່ານນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາມາ ແລະຫລາຍເຖິງ 5,000 ຄົນຍັງສືບຕໍ່ຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງຜິດກົດໝາຍເຂົ້າ ໄປໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານດັ່ງກ່າວໃນແຕ່ລະວັນ.
ວໍຊິງຕັນ ແລະຢູໂຣບ ໄດ້ປິດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ກາບູລເຂົ້າເຖິງຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 9 ຕື້ໂດລາຂອງທະນາຄານກາງຂອງອັຟການິສຖານໄດ້ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຖືກກັກໄວ້ ຢູ່ໃນທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກກຸ່ມຕາລີບານທີ່ເປັນຊາວອິສລາມ ຍຶດອຳນາດອັຟການິສຖານເມື່ອເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ.
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