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ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ ​ເປີດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ໃນອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ກັບ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ກາ​ຕາ​ຣ໌

ທ່ານ​ແຊ​ລ​ເມ ຄາ​ລີ​ຊາດ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​​ພິ​ເສດ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​​ສ້າງ​ຄວາມ​ປອງດອງ ທາງການ​ເມືອງ​​ໃນອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໂອ້​ລົມ​ກັບ ພວກນກ​ຂ່າວ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ໃນ​ສະ​ຖານ​ທູດ ທີ່​ກາ​ບູ​ລ, ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ, 18 ພະ​ຈິກ 2018.

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ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ໃນອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ເປີດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຮອບ​ໃໝ່ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ທີ່​ກາ​ຕາ​ຣ໌ ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານທ່ານຊາ​ບິນ​ຮູ​ລ​ລາ ມູ​ຈາ​ຮີດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ມື້ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໂດ​ຮາ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້.

ທ່ານ​ແຊ​ລ​ເມ ຄາ​ລີ​ຊາດ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າພິ​ເສດຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການສ້າງ​ຄວາມ​ປອງດອງທາງການ​ເມືອງໃນອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແມ່ນ​ເປັນຜູ້​ນຳ​ພາ​ຕາງ​ໜ້າ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

​ທ່ານ​ມູ​ຈາ​ຮີດ ກ່າວວ່າ “ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຝ່າຍອາ​ເມ​ຣິ​ກັນໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ຫົວ​ຂໍ້​ປະ​ຊຸມ ເພື່ອ​ຍຸ​ຕິການ​ຮຸກ​ຮານ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານຖືກ​ໃຊ້ ​ເປັນ​ບ່ອນໂຈມ​ຕີ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ໃນ​ອະນາ​ຄົດ. ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຈຶ່ງ​ໄດ້ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ມື້​ນີ້ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ໂດ​ຮາ ເມືອງ​ຫຼວງ​ຂອງ​ກາ​ຕາ​ຣ໌.” ການເຈ​ລະ​ຈາ ຍັງ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້.

ໃນ​ພາບ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ຊາ​ຣ໌ ມາ​ມູດ ກູ​ເຣ​ຊ​ຊີ, ຊ້າຍ, ຕ້ອນ​ຮັບທ່ານແຊລເມ ຄາລີຊາດ ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງສະຫະລັດ​ທີ່​ອິ​ສ​ລາມ​ມາ​ບັ​ສ, ປາກ​ສ​ຖານ, 18 ມັງ​ກອນ 2019.
ໃນ​ພາບ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ຊາ​ຣ໌ ມາ​ມູດ ກູ​ເຣ​ຊ​ຊີ, ຊ້າຍ, ຕ້ອນ​ຮັບທ່ານແຊລເມ ຄາລີຊາດ ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງສະຫະລັດ​ທີ່​ອິ​ສ​ລາມ​ມາ​ບັ​ສ, ປາກ​ສ​ຖານ, 18 ມັງ​ກອນ 2019.

ທ່ານຄາ​ລີ​ຊາດ ໄດ້​ເຈ​ລະ​ຈາກັບ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ມາ​ຫຼາຍ​ຮອບ​ແລ້ວ​ຢູ່​ກາ​ຕາ​ຣ໌ ໃນ​ຮອບ​ຫຼາຍໆ​ເດືອນຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ແລະ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ກັນ ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ ລະ​ຫວ່າງ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ ໃນສະຫະ​ລັດ​ ອາ​ຣັບ ​ອາ​ເມີເຣັດ ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ ປີ​ກາຍ​ນີ້.

ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ ​ທີ່​ຮູ້​ເລື້ອງ​ດີ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ເທື່ອ​ກ່ອນ​ ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ​ແລະ​ຜູ້​ຕາ​ໜ້າ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຮອບ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ສະ​ຫຼຸບ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເ​ຈົ້າ​ໄດ້​ແລກ​ປ່ຽນ​ກັນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ ອາ​ບູ​ດາ​ບີ ກ່ຽວ​ກັບ ວັນ​ເວ​ລາ ທີ່​ຈະ​ຖອນກອງ​ກຳ​ລັງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອອກ​ຈາກ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ. ຜົນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທີ່​ຄາດ​ກັນ​ໄວ້​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໄວ​ວານັ້ນ ອາດ​ເປັນ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ຊົ່ວ​ຄາວ ທີ່ປະ​ກາດ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ ທີ່ເຮືອ​ໃຫ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ.

ໂດ​ຮາ, ກາ​ຕາ​ຣ໌
ໂດ​ຮາ, ກາ​ຕາ​ຣ໌

ການ​ພົບ​ປະ​ກັ​ນ​ໃນວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນທີ່​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຄາ​ລີ​ຊາດໄດ້​ພັກ​ເຊົາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍໆ​ມື້​ທີ່​ນັ້ນ ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ກາ​ຕາ​ຣ໌. ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານໄດ້ ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ນະ​ຄອນ​ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ ຝ່າຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບແຜນການ​ຖອນກຳ​ລັງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍສະ​ຫະ​ລັດ ​ອອກຈາກ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ເສຍ​ກ່ອນ.

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