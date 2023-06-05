ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານປະກາດແຜນການຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າຈະຍ້າຍຊາວອົບພະຍົບປາກິສຖານຫລາຍພັນຄົນອອກໄປຈາກແຂວງທີ່ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ທ່າມກາງການກ່າວຫາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງວ່າ ພົນລະເມືອງຊາວອົບພະຍົບນັ້ນ ເປັນແຫລ່ງທີ່ມາຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນປາກິສຖານທີ່ເປັນປະເທດເພື່ອບ້ານນັ້ນ.
ທ່ານຊາບີຮູລາ ມູຈາຮິດ (Zabihullah Mujahid) ຫົວໜ້າໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອທາງໂທລະສັບວ່າ ພວກອົບພະຍົບໃນປັດຈຸບັນນີ້ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງໂຄສທ໌ (Khost) ແຂວງຄູນາ (Kunar) ແລະບາງແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບອັຟການິສຖານ.
"ລັດອິສລາມເອມີເຣດ ມີແຜນທີ່ຈະຍົກຍ້າຍພວກເຂົາເຈົ້າໄປຢູ່ແຂວງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ (ເຂົ້າໄປໃນອັຟການິສຖານ) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງເສັ້ນ (ຊາຍແດນ) ແລະບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນພົວພັນໃນການໂຈມຕີ ຫຼືການກໍ່ຄວາມ ຮຸນແຮງອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນປາກີສຖານ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານມູຈາຮິດ ໂດຍໃຊ້ຊື່ທາງການຂອງລັດຖະບານຕາລີບານ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ.
ແຜນການດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງການບຸກໂຈມຕີ ຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຂ້າມຊາຍ ແດນຢູ່ໃນປາກິສຖານ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ຍຶດອຳນາດໃນນະຄອນຫລວງກາ ບູລ ເກືອບ 22 ເດືອນກ່ອນໜ້ານີ້. ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ສັງຫານຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງປາກິສຖານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນອັຟການິສຖານ.