ພວກຕາລີບານ ໃນປາກິສຖານ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມນອກກົດໝາຍ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການໂຈມຕີຂ້າມຄືນ ໃນຄືນວັນຈັນຕໍ່ໃສ່ວັນອັງຄານ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນກັນ ຢູ່ນະຄອນອິສລາມາບັດ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງ ແລະອີກ 2 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ມືປືນທີ່ຂີ່ລົດຈັກ 2 ຄົນ ໄດ້ຍິງເຂົ້າໃສ່ ບ່ອນກວດແຫ່ງນຶ່ງ ຂອງກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ໃກ້ກັບຕະຫຼາດ ທີ່ແອອັດໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນຢູ່ນະຄອນດັ່ງກ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້. ຕຳຫຼວດກ່າວຕື່ມວ່າ ການຍິງຕໍ່ສູ້ທີ່ດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຫົວຮຸນແຮງທັງສອງຖືກຂ້າຕາຍ.
ຖະແຫຼງການຂອງຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ “ລູກປືນທີ່ຍິງໂດຍພວກກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດຜູ້ນຶ່ງກາຍເປັນວິລະຊົນ ແລະອີກ 2 ຄົນບາດເຈັບ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນປາກິສຖານ ຊິກຣາຊິດ ອາເໝັດ (Rashid Ah-med) ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດດັ່ງກ່າວນັ້ນວ່າ ເປັນການກໍ່ການຮ້າຍ.
ສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານອາເໝັດທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຫຼັງຈາກໄດ້ໄປຮ່ວມການສູດມົນພາວະນາໃນພິທີສົ່ງສະການຂອງຕຳຫຼວດທີ່ເສຍຊີວິດ ໂດຍກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສັນຍານແບບວ່າ ການກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນແລ້ວທີ່ນະຄອນອິສລາມາບັດ.”
ກຸ່ມຕາລີບານໃນປາກິສຖານ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນຊື່ ເທລິກ-ອີ-ຕາລີບານປາກິສຖານ ຫຼື TTP ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ ແລະໄດ້ຢືນຢັນກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງມືປືນທັງສອງຂອງຕົນ ທີ່ພົວພັນໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ກຸ່ມ TTP ໄດ້ເພີ້ມທະວີການໂຈມຕີຢູ່ໃນປາກິສຖານ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ນັບແຕ່ເດືອນທັນວາເປັນຕົ້ນມາ ເວລາການຢຸດຍິງເປັນເວລາ 30 ມື້ ລະຫວ່າງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ແລະລັດຖະບານໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.
ກຸ່ມຕາລີບານທີ່ປົກຄອງອັຟການິສຖານຢູ່ໃນເວລານີ້ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ ເພື່ອແຜ້ວທາງໄປສູ່ການເຈລະຈາທີ່ເປັນລ້ຳເປັນສັນຫຼາຍຂຶ້ນ ລະຫວ່າງຄູ່ປໍລະປັກທັງສອງ. ແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານໃນປາກິສຖານໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະຕໍ່ອາຍຸການຕົກລົງຢຸດຍິງອອກໄປຕື່ມ ໂດຍອ້າງວ່າ ມັນບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃດໆໃນການເຈລະຈາກັນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ