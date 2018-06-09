ພວກກໍ່ການຮ້າຍຕາລິບານ ໄດ້ປະກາດໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ຕົນຈະຢຸດເຊົາການປະຕິ
ບັດງານສູ້ລົບຕໍ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລັດຖະບານຢູ່ທົ່ວປະເທດອັຟກາ
ນິສຖານ ເປັນເວລາສາມວັນ ລະຫວ່າງບຸນ ອິດ ອາລ ຟີດ ຟີດ (Eid al Fitr) ຊຶ່ງເປັນ
ຂີດໝາຍ ໃນການເສັດສິ້ນລົງ ຂອງເດືອນອົດອາຫານຣາມາ ດານ ສຳລັບຊາວມຸສລິມ.
ການຢຸດຍິງລບັງເອີນມີຂຶ້ນພ້ອມໆກັນ ກັບການຢຸດປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານພວກກະບົດ
ຕາລິບານ ແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມໃນວັນອັງ
ຄານນີ້.
ຖະແຫຼງການຂອງພວກກະບົດກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳຕາລິບານຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກນັກລົບຂອງ
ຕົນ ບໍ່ໃຫ້ຈັດປະຊຸມ ຢູ່ໃນເຂດພົນລະເຮືອນ ໃນລະຫວ່າງວັນບຸນດັ່ງກ່າວເພື່ອຊ່ວຍ
ໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມຊາດ ສະຫຼອງບຸນດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ. ແຕ່ກຸ່ມກະບົດ ຕາລີບານໄດ້
ປະກາດວ່າ ຈະສືບຕໍ່ໂຈມຕີກຳລັງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະ ຫະລັດ ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ນີ້ຈະເປັນເທື່ອທຳອິດນັບແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ພວກກະບົດອິສລາມ ຈະຢຸດເຊົາ
ການໂຈມຕີໃນອັຟກາສິນຖານ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພວກຕາລີບານ ໄດ້ຄວບຄຸມເອົາ ຫຼື
ພວມຍາດແຍ່ງເອົາ ເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຈຳນວນ 407 ເມືອງ ໃນອັຟກາສິນຖານ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອັຟການິສຖານປະຈຳປາກິສຖານ ທ່ານໂອມາ ຊາຄີວາລ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ ກັບການສະເໜີຂອງພວກກະບົດໂດຍທັນທີ.
ທ່ານຊາຄີວາລ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂຽນລົງໃນທວິດເຕີວ່າ ມັນເປັນ “ບາດກ້າວທີ່ ໃຫ້ກຳ
ລັງໃຈ ແລະມີຄວາມສຳຄັນໄປສູ່ໂອກາດໃນການມີສັນຕິພາບ. ຫວັງວ່າ ການຢຸດເຊົາ
ໃນການບໍ່ນອງເລືອດຊາວອັຟການິສຖານໃນວັນບຸນອີດນີ້ກາຍເປັນເລື້ອງທີ່ສຳຄັນ
ຫຼາຍທີ່ວ່າ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງປີກໍຄວນຈະປະກາດໃຫ້ເປັນວັນບຸນອີດສຳລັບຊາວ
ອັຟການິສຖານເຊັ່ນກັນ.”
ຢູ່ໃນຄຳປະກາດຂອງກຸ່ມຕາລິບານຈາກຜູ້ເປັນຫົວໜ້າ ມູລລາ ຮີບາຕູລລາ ອາກຮຸນ
ຊາດາຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະປ່ອຍນັກໂທດຈຳນວນນຶ່ງ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄຳໝັ້ນໝາຍ
ຈາກພວກເຂົາເຈົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ກັບຄືນເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງອັຟ ການິສຖານອີກ.
ປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ ທ່ານອາສຣາຟ ການີ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກຳ
ລັງຂອງທ່ານຢຸດປະຕິບັດງານສູ້ລົບຕໍ່ພວກຕາລິບານເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ພວກກະບົດ
ກັບເຂົ້າຮ່ວມໂຕະເຈລະຈາ ເພື່ອຫາທາງຍຸດຕິບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ດຳເນີນ ມາເປັນເວ
ລາ 17 ປີແລ້ວນັ້ນ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນທີ່ຍິນດີຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້
ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະໃຫ້ກຽດແກ່ໂອກາດໃນການສ້າງສັນຕິພາບຂອງທ່ານການີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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