ຄະນະຜູ້ແທນຕາງໜ້າໃຫ້ກຸ່ມ ຕາລີບານ ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາ
ວຸໂສໃນ ຈີນ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາສັນຕິພາບ
ຂອງກຸ່ມກົດບົດອິສລາມດັ່ງກ່າວ ກັບ ສະຫະລັດ ທີ່ຕອນນີ້ໄດ້ຢຸດໄປແລ້ວນັ້ນ.
ການຢ້ຽມຢາມຂອງກຸ່ມກະບົດໄດ້ມີຂຶ້ນສອງອາທິດ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ
ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຍົກເລີກການເຈລະຈາສັນຕິພາບດົນຫຼາຍເດືອນຂອງລັດຖະ
ບານຂອງທ່ານຢ່າງກະທັນຫັນ, ໂດຍອ້າງເຖິງການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງກຸ່ມ ຕາລີ
ບານ ໃນປະເທດ ອັຟການິສຖານ.
ໄດ້ມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ຄູ່ປໍລະປັກດັ່ງກ່າວແມ່ນໃກ້ຈະໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງນຳກັນ ເພື່ອສິ້ນສຸດ
ສົງຄາມຍາວ 18 ປີກ່ອນທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າຂະບວນການສັນຕິພາບດັ່ງກ່າວ
ວ່າ “ໄດ້ສິ້ນສຸດແລ້ວ.”
ໂຄສົກກຸ່ມຕາລີບານ ທ້າວ ຊູເຮລ ຊາຮີນ (Suhail Shaheen) ໄດ້ກ່າວວ່າຄະນະຜູ້
ແທນທີ່ມີສະມາຊິກ 9 ຄົນໄດ້ເດີນທາງໄປ ປັກກິ່ງ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ້າວ
ມູລລາ ບາຣາດາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ດ້ານການເມືອງ ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວໃນປະເທດ
ກາຕ້າ, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າພາບຈັດການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ກຸ່ມຕາລີບານ.
ຄະນະຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ດ້ວຍການພົບປະກັບທູດພິເສດຂອງ
ຈີນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ອັຟການິສຖານ, ທ່ານ ເດັງ ຊີຈຸນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງ
ໂຄສົກກຸ່ມຕາລີບານ.
ທ້າວ ຊາຮີນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ “ທູດພິເສດ ຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງ ສະຫະລັດ-ຕາລີບານ
ແມ່ນໂຄງຮ່າງທີ່ດີສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ອັຟການິສຖານ ທີ່ສະຫງົບ ແລະ ເຂົາເຈົ້າ
ກໍສະໜັບສະໜູນມັນ.”
ລາວໄດ້ກ່າວຄຳເວົ້າຂອງທ້າວ ບາຣາດາ ວ່າ ການຕ້ອນຮັບກຸ່ມຕາລີບານຂອງ ຈີນ ໄດ້ລິ
ເລີ່ມດ້ວຍການເຈລະຈາກັບ ສະຫະລັດ ແລະ “ຂໍ້ຕົກລົງຮອບດ້ານ” ກໍລວມຢູ່ດ້ວຍ.
ທ້າວ ບາຣາດາ ກ່າວວ່າ “ຕອນນີ້, ຖ້າປະທານາທິບໍດີ ອາເມຣິກາ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳເວົ້າ
ແລະ ຄຳສັນຍາຂອງລາວ, ຕໍ່ໄປຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການທຳລາຍລ້າງເພີ່ມເຕີມ
ແລະ ການນອງເລືອດໃນ ອັຟການິສຖານ ກໍຈະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລາວທັງ
ໝົດ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ ບໍ່ໄດ້ອອກມາໃຫ້ຄຳເຫັນໃນທັນທີທັນໃດ ກ່ຽວກັບ ການພົບປະ
ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຄະນະຜູ້ແທນຂອງກຸ່ມຕາລີບານ.
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳ
ປາໄສປົກກະຕິ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ ປັກກິ່ງ ນັ້ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລີ່ມຂະບວນ
ການສັນຕິພາບລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຕາລີບານ ຄືນ.