ກຸ່ມຕາລິບານ ໃກ້ຈະເສັດສິ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງ ຄະນະລັດຖະບານ ແລະປະກາດໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້  

ຜູ້ນໍາລະດັບສູງຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ຢືນຢັນກັບ VOA ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ວ່າ ກຸ່ມນີ້ຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນສຸດທ້າຍ ທີ່ຈະປະກາດຄະນະລັດຖະມົນຕີຊຸດໃໝ່ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະລວມສະມາຊິກທັງໝົດ ຂອງພັກ ຣະບາຣີ ຊູຣາ (Rahbari Shura), ຫລື ສະພາຜູ້ນໍາທັງໝົດ.
ຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ທ້າວຮິບາຕູລລະ ອັກຄຸນດ໌ຊາດາ (Hibatullah Akhundzada) ກໍາລັງຈັດການປຶກສາຫາລື ໃນເມືອງການດາຮາ(Kandahar) ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ໃນຖານະທີ່ເປັນບ້ານເກີດ ຂອງກຸ່ມຕາລິບານ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຮອງຂອງລາວ ທ້າວຊີຣາຈັດດີນ ຮັກການີ (Sirajuddin Haqqani) ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າເຄືອຂ່າຍຮັກການີ ແລະມູລລາ ໂມຮໍາມັດ ຢາກຸບ (Mullah Mohammad Yaqoob) ລູກຊາຍຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມຕາລິບານ ມູລລາ ໂອມາ ແລະເປັນຫົວໜ້າຄະນະກໍາມາທິການຕາລິບານ.
“ປັດຈຸບັນ, ຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມຕາລິບານກໍາລັງປຶກສາຫາລືກັບຫົວໜ້າຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ, ບັນດາພັກການເມືອງ ແລະພາຍໃນເອັມມິເຣທ໌ອິສລາມ ກ່ຽວກັບການການຈັດ ຕັ້ງລັດຖະບານ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບທັງພາຍໃນ ແລະນອກປະເທດອັຟການິສຖານ ແລະເປັນທີ່ຮັບຮູ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທ້າວເຊີ ໂມຮໍາມັດ ອັບບາສ ສະຕານິກຊາຍ, ຜູ້ນໍາຂັ້ນສູງອີກຄົນນຶ່ງຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ກ່າວໃນການຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບ ໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລິບານທ້າວຊາບິອູລລາ ມູຈາຮິດ ໄດ້ບອກກັບ VOA ວ່າຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານແມ່ນ “ໃກ້ຈະສໍາເລັດສົມບູນແລ້ວ.”
“ຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ຮອງຫົວໜ້າ ທ້າວຊິຣາຈັດດິນ ຮັກການີ ແລະຮອງຫົວໜ້າຜູ້ອື່ນ ມູລລາ ໂມຮໍາມັດ ຢາກຸບ ເລືອກເອົາລາຍຊື່ຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງຄະນະລັດຖະມົນຕີ,” ຜູ້ນໍາອາວຸໂສຂອງກຸ່ມຕາລິບານກ່າວ. ເຊິ່ງການໃຫ້
ການອະນຸມັດ ຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຕໍ່ບັນດາລາຍຊື່ນັ້ນ ຕ້ອງມາຈາກທ້າວອັກຄຸນດ໌ຊາດາເອງ.
ລາວກ່າວວ່າ ຄະນະລັດຖະມົນຕີອາດຈະມີສະມາຊິກຫລາຍກວ່າ 26 ຄົນ ແລະອາດຈະຕ້ອງລວມເຖິງຄົນອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນບັນດາຜູ້ນໍາສະມາຊິກສະພານໍາດ້ວຍ.
ລະບາຣີ ຊູຣາ ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນການຕັດສິນໃຈສໍາລັບກຸ່ມຕາລິບານ ແລະນໍາໂດຍທ້າວອັກຄຸນດ໌ຊາດາເອງ, ຜູ້ທີ່ຖືກຮ້ອງວ່າ ອະເມຍ ອູລ ໂມມິນີນ ຫລືຜູ້ນໍາແຫ່ງຄວາມສັດທາ.
ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຕາລິບານອ້າງວ່າ ລັດຖະບານນີ້ຈະມີທຸກພັກຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ, ແຕ່ໂຄສົກຂອງພວກເຂົາກ່າວວ່າການແບ່ງປັນອໍານາດບໍ່ແມ່ນຄວາມສໍາຄັນຂອງກຸ່ມໃນຕອນນີ້.