ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີໃສ່ເມືອງທີສອງຂອງ ອັຟການິສຖານ ພາຍໃນ
ສອງວັນ, ເຖິງແມ່ນການເຈລະຈາຮອບທີ 9 ກັບ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ການສິ້ນສຸດສົງ
ຄາມແມ່ນໄດ້ປິດລົງແລ້ວກໍຕາມ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນແຂວງ ບາກລານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກກະບົດໄດ້ຢູ່ໃນເຂດ ນອກຂອງ
ນະຄອນຫຼວງ.
ໂຄສົກກຸ່ມຕາລີບານ ທ້າວ ຊາບີຮູລລາ ມູຈາຮິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນັກຮົບຂອງພວກເຂົາໄດ້
ບຸກເຂົ້າໄປໃນດ່ານຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ອັຟການິສຖານ ໃກ້ກັບເມືອງ ໂປລ-ອີ-
ຄຳຣີ ແລະ ຕອນນີ້ເຂົາເຈົ້າແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງຫຼວງຂອງນັ້ນ ແຂວງ. ທ້າວ ມູຈາຮິດ ໄດ້
ກ່າວວ່າ “ເຮືອນຂອງຜູ້ປົກຄອງແຂວງແມ່ນໄດ້ຖືກຍຶດ ແລະ ສັດຕູໄດ້ປະສົບກັບການ
ຜ່າຍແພ້ຢ່າງໜັກ.”
ວັນເສົາວານນີ້ ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ຈັດການໂຈມຕີກ່ອນແຈ້ງ “ຢ່າງກວ້າງຂວາງ” ໃນເມືອງ
ຄັນດຸສ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງທີ່ມີຊື່ດຽວກັນນັ້ນ ຈາກຫຼາຍທິດທາງທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ, ຈົນເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນວັນທີ່ມີການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງດຸເດືອດກັບກອງກັບລັດຖະ
ບານ ອັຟການິສຖານ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຊາລເມ ຄາລິລຊາດ ໄດ້ປະກາດໃນ
ວັນອາທິດມື້ນີ້ຜ່ານທວິດເຕີວ່າ ທ່ານໄດ້ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາສັນຕິພາບຮອບທີ 9 ກັບ
ກຸ່ມຕາລີບານໃນປະເທດ ກາຕ້າ ແລະ ໄດ້ຈະເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ເພື່ອ
ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານກັບບັນດາຜູ້ນຳ ອັຟການິສຖານ ກ່ຽວກັບ ການປຶກສາຫາລື
ຂອງທ່ານກັບພວກກະບົດ. ພວກສະມາຊິກຂອງທ້າວ ຄາລິລຊາດ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນນະ
ຄອນຫຼວງ ໂດຮາ ແລະ ຈະມີການເຈລະຈາດ້ານເຕັກນິກອີກສອງສາມຄັ້ງໃນວັນອາ
ທິດມື້ນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກກຸ່ມກະບົດ ທ້າວ ຊູເຮລ ຊາຮີນ.
ທ່ານ ຄາລິລຊາດ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີວ່າ “ພວກເຮົາຢູ່ໃນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຕົກລົງ
ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ເປີດປະຕູໃຫ້ຊາວ ອັຟການິສຖານ ມານັ່ງນຳກັນ
ເພື່ອເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ສັນຕິພາບທີ່ມີກຽດ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ເພື່ອອັຟການິສຖານ ທີ່
ເປັນນຶ່ງດຽວກັນ, ແລະ ມີອຳນາດອະທິປະໄຕ ທີ່ຈະບໍ່ເປັນໄປຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ສະຫະລັດ, ພັນ
ທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຫຼື ປະເທດອື່ນໆ.”
ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ນັກຮົບຂອງພວກເຂົາຍັງຄົງຄວບຄຸມຕຳແໜ່ງທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ຍຶດໃນເມືອງ ຄັນດຸສ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ກອງກຳລັງລັດຖະບານໄດ້ເອົາຊະນະພວກນັກໂຈມຕີນັ້ນ. ການສື່ສານທຸກຢ່າງຍັງຄົງ
ຖືກຕັດຂາດ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມກະບົດໄດ້ໂຈມຕີເມືອງ ຄັນດຸສ ໃນຕອນເຊົ້າມືດເມື່ອວັນ
ເສົາວານນີ້, ເຮັດໃຫ້ມັນຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຄົ້ນຫາລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ສູ້ກັນ
ຈາກແຫຼ່ງຂ່າວອິດສະຫຼະ.