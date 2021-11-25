ກຸ່ມຕາລີບານທີ່ປົກຄອງອັຟການິສຖານໃນເວລານີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດເອົາ “ບາດກ້າວໂຕຈິງ” ໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຍັງຄ້າງຄາ ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງກະກຽມທີ່ຈະພົບປະກັນຮອບໃໝ່ ທີ່ນະຄອນໂດຮາ ໃນອາທິດໜ້າ.
ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ວ່າ ທູດພິເສດຮັບຜິດຊອບເລື້ອງອັຟການິສຖານ ທ່ານໂທມາສ ແວັສຕ໌ ຈະເປັນຜູ້ນຳພາຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ອາເມຣິກັນໃນການປະຊຸມເປັນເວລາ 2 ມື້ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຂອງກາຕ້າ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທ່ານຊູເຮລ ຊາຮີນ (Suhail Shaheen) ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍວ່າ “ເປັນບາດກ້າວທີ່ດີ” ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະເລີ້ມການປະຊຸມສອງຝ່າຍຄືນໃໝ່.
ທ່ານຊີຮີນ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນຂອງກຸ່ມຕາລີບານປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນເປີດກວ້າງ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທັງໝົດກັບສະຫະລັດ ໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາແລະເລີ້ມຕົ້ນຄວາມສຳພັນໃນທາງທີ່ດີກັບພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານຊາຮີນກ່າວຕື່ມວ່າ “ໝາກບານພວມຢູ່ໃນເດີ່ນຂອງສະຫະລັດ. ມັນແມ່ນເວລາແລ້ວ ທີ່ດຽວນີ້ສະຫະລັດຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາບາດກ້າວໂຕຈິງ ໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຄວາມສຳພັນແບບປົກກະຕິ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາຄ້າງຄາທັງໝົດກັບພວກເຮົາ.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນວ່າ ທູດພິເສດແວັສຕ໌ຈະຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ “ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ” ກັບຄູ່ເຈລະຈາຂອງຝ່າຍຕາລີບານ.
ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ກ່າວວ່າ “ນັ້ນແມ່ນຮວມທັງການຕໍ່ຕ້ານລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ຮວມທັງການເດີນທາງຜ່ານດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ ແລະຊາວອັຟການິສຖານ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍພິເສດ ແລະນັ້ນຮວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະສະຖານະການດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.
ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະກຸ່ມຕາລີບານ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງວິກິດການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ພວມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ື້ນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ບ່ອນທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກະປະມານວ່າ ມີເກືອບ 23 ລ້ານຄົນຫຼື 60 ເປີເຊັນຂອງປະຊາຊົນອັຟການິສຖານພວມປະເຊີນກັບການຂາດອາຫານຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
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