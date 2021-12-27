ກຸ່ມຕາລີບານທີ່ປົກຄອງອັຟການິສຖານໄດ້ອອກຂໍ້ຈຳກັດການເດີນທາງໃໝ່ ໃນວັນອາທິດ ວານນີ້ ສຳລັບແມ່ຍິງຂອງປະເທດນັ້ນ, ເຊິ່ງເປັນການກະທຳທີ່ສະຫະລັດຕຳໜິວ່າເປັນການຂົ່ມເຫັງແມ່ຍິງອັຟການິສຖານຕື່ມອີກ ໂດຍກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ.
ຄໍາສັ່ງຂອງກະຊວງສົ່ງເສີມຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະປ້ອງກັນການກະທຳຊົ່ວຮ້າຍ ໄດ້ຈໍາກັດຄວາມສາມາດໃນການເດີນທາງຂອງແມ່ຍິງບໍ່ໃຫ້ໄປໄກກວ່າ 72 ກິໂລແມັດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ມີພີ່ນ້ອງໃກ້ຊິດທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍໄປນຳ. ນອກນີ້ ມັນຍັງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຄົນຂັບລົດແທັກຊີອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ຜູ້ຍິງທີ່ໃສ່ຜ້າຄຸມຮິຈາບຂອງອິສລາມ ຫຼື ຜ້າປົກຫົວເທົ່ານັ້ນຂີ່.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຊາດິກ ອາຄິຟ ມາຮາເຈີ (Sadiq Akif Mahajer) ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນຂໍ້ຈຳກັດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍບອກ VOA ວ່າ ມັນສອດ ຄ່ອງກັບກົດໝາຍຊາເຣຍ (Sharia) ຫຼືກົດໝາຍອິສລາມ.
ລັດຖະດຳລັດນີ້ຍັງຮຽກຮ້ອງຄົນຂັບລົດໃນຂະແຫນງການຂົນສົ່ງທີ່ມີແຕ່ເພດຊາຍເທົ່ານັ້ນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານໃຫ້ຈົ່ງຫນວດ, ພັກວຽກເພື່ອໄປອະທິຖານ ແລະຫ້າມເປີດດົນຕີຢູ່ໃນຍານພາຫະນະຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ຂໍ້ຈໍາກັດອັນຫຼ້າສຸດທີ່ໄດ້ອອກມາໃນຫຼາຍອາທິດຫຼັງຈາກກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂທລະພາບຊ່ອງຕ່າງໆ ຂອງອັຟການິສຖານຢຸດເອົາລາຍການລະຄອນ ແລະລະຄອນກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງນັກສະແດງຍິງທີ່ມີຫລາຍຕອນຕໍ່ເນື່ອງກັນອອກມາສາຍນັ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ປະກາດຂ່າວຍິງໃສ່ຜ້າຄຸມໜ້າຄຸມຫົວ ຫລື hijab ໃນເວລາທີ່ອອກອາກາດ.
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