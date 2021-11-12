ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຕາລິບານ ພົບກັບຜູ້ແທນພິເສດຂອງ ສະຫະລັດ, ຣັດເຊຍ, ຈີນ ແລະປາກິສຖານ

ປາກິສຖານ, ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການພົບປະລະຫວ່າງ ຈີນ, ຣັດເຊຍ ແລະສະຫະລັດໃນມື້ວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອເຈລະຈາກ່ຽວກັບ ອັຟການິສຖານ, ທີ່ນະຄອນອິສລາມາບັດ ໃນເວລາດຽວກັນຄະນະຜູ້ແທນຂອງກຸ່ມຕາລິບານທີ່ນໍາພາໂດຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານອາເມຍ ຄານ ມຸທຕາກີ (Amir Khan Muttaqi), ກໍເດີນທາງມາເຖິງໃນຕອນກາງຄືນມື້ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງປາກິສຖານ ທ່ານຊາ ມາມູດ ຄູເຣີຊີ (Shah Mahmood Qureshi), ກ່າວຖະແຫລງ ໃນການເປີດປະຊຸມວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ກອງປະຊຸມທຣອຍກາ ບວກ (Troika Plus’s) ກັບລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຈາກອັຟການິສຖານ ຈະຊ່ວຍກໍ່ໃຫ້ເກີດສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ດໍາເນີນຕໍ່ໄປ, ຈໍາກັດພື້ນທີ່ໃນການປະຕິບັດງານຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທັງຈາກແລະຢູ່ພາຍໃນອັຟການິສຖານ.”
ໃນການສົນທະນາກັບສື່ມວນຊົນໃນພາຍຫລັງ, ທ່ານຄູເຣີຊີ ໄດ້ບອກກັບນັກຂ່າວໃນນະຄອນຫລວງອິສລາມາບັດ ໂດຍທ່ານໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ກຸ່ມຕາລີບານມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເປັນທາງການ ໃນການປະຊຸມລະດັບພູມິພາກໃນອະນາຄົດ. “ໂດຍຄວາມປະສົງຂອງພະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະເຊີນເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຢູ່ປັກກິ່ງ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາ ຄວນໄດ້ເປີດເຜີຍກັບຜູ້ຄົນໃນທົ່ວໂລກ, ແລະພວກເຂົາຄວນຮູ້ວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ປະຊາຄົມໂລກຄາດຫວັງ ໃນການຕອບແທນຈາກພວກເຂົາ.”
ໃນຖະແຫລງການຮ່ວມຫລັງຈາກກອງປະຊຸມ, ທັງ 4 ປະເທດໃນຮູບແບບຂອງ ທຣອຍກາ ບວກ ໄດ້ກົດດັນໃຫ້ກຸ່ມຕາລິບານ ເອື້ອອໍານວຍໃນການເຂົ້າເຖິງລະບົບການສຶກສາ ສໍາລັບບັນດາແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງໃນທຸກອາຍຸ. ກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ລະງັບການສຶກສາໃນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍຍິງທັງຫລາຍໃນຫລາຍໆແຂວງ ຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າຢຶດອໍານາດໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ.
ຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມຕາລິບານ “ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງດ້ານມະນຸດສະທໍາຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊິ່ງລວມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫລືອແມ່ຍິງ ສໍາລັບການນໍາສົ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນ ອັຟການິສຖານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ວິກິດການທີ່ກໍາລັງເພີ້ມຂຶ້ນ.”
ຢູ່ໃນຫລາຍໆແຂວງຂອງອັຟການິສຖານ, ຜູ້ບັນຊາການປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນຂອງກຸ່ມຕາລິບານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເພດຍິງ ມີຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍໄປເປັນໝູ່, ໃນບາງເວລາທີ່ການເຮັດວຽກ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫລືໃນບາງເຫດສຸດວິໄສ.
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