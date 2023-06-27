ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 15 ປີ, ທ້າວກາຣີ ບາຢາລ (Qari Baryal) ຖືກຈັດຢູ່ ໃນລາຍຊື່ພິເສດໃນຈໍານວນຫົວໜ້າກຸ່ມຕາລິບານ ແລະຫົວໜ້າກຸ່ມ ອາລ-ກາອີດາ ທີ່ມີ “ຖືກຕ້ອງການຕົວທີ່ສຸດ” ຂອງວໍຊິງຕັນ, ສໍາລັບຂໍ້ກ່າວກາກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີດ້ວຍການວາງລະເບີດ ແລະ ການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບຢູ່ໃນທົ່ວປະ ເທດ.
ທ້າວບາຢາລ ແລະພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ລາວຄວບຄຸມຢູ່ “ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ ຄວບຄຸມການຜະລິດອຸປະກອນລະເບີດຊົ່ວຄາວ ຫຼື IED, ການກຳນົດພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫຼະຊີບ, ແລະແຜນການໂຈມຕີໂດຍລວມ ແລະການປະຫານຊີວິດ” ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ແລະບັນດາແຂວງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງ ກອງທັບສະຫະລັດ.
ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2021, ສອງເດືອນ ລຸນຫຼັງກອງກໍາລັງຂອງສະຫະລັດ ແລະກອງກໍາລັງຂອງອົງການ NATO ຖອນໂຕອອກຈາກອັຟການິສຖານ, ກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ ທ້າວບາຢາລ ເປັນເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງກາບູລ. ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2022, ລາວໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ປົກຄອງແຂວງກາປີຊາ (Kapisa) ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງກາບູລ.
ທ້າວບາຢາລ ລວມຢູ່ໃນພວກຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນບົດລາຍງານຂອງອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຖານະນຶ່ງໃນຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ທີ່ “ເຊື່ອມໂຍງ” ກັບກຸ່ມ ອາລ-ກາອີດາ. ນອກຈາກ ທ້າວບາຢາລ ແລ້ວ, ຍັງມີ ຜູ້ປົກຄອງລັດນູຣິສຕານ ທ້າວຮາຟິສ ມີຮໍາມາດ ອາກາ ຮາຄີມ (Hafiz Muhammad Agha Hakeem) ແລະ ທ້າວທັຈເມຍ ຈາວາດ (Tajmir Jawad), ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍສືບລັບຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ກໍຢູ່ໃນລາຍຊື່ຂອງ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ.