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ກຸ່ມຕາລິບານ ບໍ່​ຫົວ​ຊາ​ຕໍ່ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບລັດທິ​ກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປົກຄອງລັດ ທີ່ພົວພົວກັບກຸ່ມອາລ-ກາອີດາ

ແຜນທີ່ປະເທດອັຟການິສຖານ, ພ້ອມດ້ວຍນະຄອນຫຼວງກາບູລ.

ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 15 ປີ, ທ້າວກາຣີ ບາຢາລ (Qari Baryal) ຖືກຈັດຢູ່ ໃນລາຍຊື່ພິເສດໃນຈໍານວນຫົວໜ້າກຸ່ມຕາລິບານ ແລະຫົວໜ້າກຸ່ມ ອາລ-ກາອີດາ ທີ່ມີ “ຖືກ​ຕ້ອງ​ການ​ຕົວທີ່ສຸດ” ຂອງວໍຊິງຕັນ, ສໍາລັບຂໍ້ກ່າວກາກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີດ້ວຍການວາງລະເບີດ ແລະ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ສະຫຼະ​ຊີບຢູ່ໃນທົ່ວປະ ເທດ.

ທ້າວບາຢາລ ແລະພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ລາວຄວບຄຸມຢູ່ “ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ ຄວບຄຸມການຜະລິດອຸປະກອນລະເບີດຊົ່ວຄາວ ຫຼື IED, ການ​ກຳ​ນົດ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫຼະ​ຊີບ, ແລະແຜນການໂຈມຕີໂດຍລວມ ແລະການປະຫານຊີວິດ” ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ແລະບັນດາແຂວງທີ່​ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງ ກອງທັບສະຫະລັດ.

ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2021, ສອງເດືອນ ລຸນຫຼັງກອງກໍາລັງຂອງສະຫະລັດ ແລະກອງກໍາລັງຂອງອົງການ NATO ຖອນໂຕອອກຈາກອັຟການິສຖານ, ກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ ທ້າວບາຢາລ ເປັນເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງກາບູລ. ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2022, ລາວໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ປົກຄອງແຂວງກາປີຊາ (Kapisa) ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງກາບູລ.

ທ້າວບາຢາລ ລວມຢູ່ໃນພວກຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນບົດລາຍງານຂອງອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຖານະນຶ່ງໃນຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ທີ່ “ເຊື່ອມໂຍງ” ກັບກຸ່ມ ອາລ-ກາອີດາ. ນອກຈາກ ທ້າວບາຢາລ ແລ້ວ, ຍັງມີ ຜູ້ປົກຄອງລັດນູຣິສຕານ ທ້າວຮາຟິສ ມີຮໍາມາດ ອາກາ ຮາຄີມ (Hafiz Muhammad Agha Hakeem) ແລະ ທ້າວທັຈເມຍ ຈາວາດ (Tajmir Jawad), ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍສືບລັບຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ກໍຢູ່ໃນລາຍຊື່ຂອງ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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