ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ກ່າວຍົກຍ້ອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວວ່າ “ອີກຝ່າຍນຶ່ງ” ໃນສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວມາ ຢູ່ອັຟການິສຖານໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນອາດຈະຊ່ວຍການເຈລະຈາ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ກັບ ວໍຊິງຕັນໃນເວລານີ້.
ໃນການສະແດງຄວາມເຫັນທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງເວັບໄຊທີ່ເປັນທາງການຂອງ ຕົນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳນັ້ນ ກຸ່ມຕາລີບານກ່າວວ່າ ເປັນບາດກ້າວ ໃນທາງບວກ ແລະຄວາມຈິງເພື່ອຮັບຮູ້ “ສະພາບການໂຕຈິງທາງພາກພື້ນດິນ” ໃນອັຟການິສຖານ.
ບົດຄວາມເຫັນຂອງກຸ່ມຕາລີບານກ່າວວ່າ “ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດນັ້ນ ທ່ານທຣຳເອີ້ນກຸ່ມອິສລາມເອເມີເຣັດ (ຕາລີບານ) ວ່າ ເປັນອີກຝ່າຍນຶ່ງ ແລະການນຳໃຊ້ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວ ໂດຍປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດແມ່ນເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໃນການກ່າວເຖິງທາງດ້ານການເມືອງຂອງສະຫະລັດ ຈາກຜົນການນຳໃຊ້ຄຳເວົ້າ ໃນທາງບວກດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຶ່ງຄາດຫວັງວ່າການເຈລະຈາຈະມີຜົນໄປໃນທາງບວກເຊັ່ນກັນ.”
ທູດພິເສດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງຄວາມປອງດອງຊາດຢູ່ອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງເປັນນັກການທູດມືອາຊີບອະວຸໂສທີ່ເປັນຊາວອັຟການິສຖານໂດຍ ກຳເນີດ ທ່ານຊາລເມ ຄາລີລຊາດໄດ້ພົວພັນໃນການເຈລະຈາໂດຍກົງກັບກຸ່ມຕາລີບານ ມາແຕ່ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີກາຍນີ້ ເພື່ອຊອກຫາການແກ້ໄຂທາງການເມືອງ ຕໍ່ອັນທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວໃນຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດເມື່ອວັນທີ 5 ກຸມພາຜ່ານມານັ້ນວ່າ “ເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ແກ່ຍາວແລະນອງເລືອດ” ທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີ 18 ໃນເວລານີ້.ໍ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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