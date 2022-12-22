ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, 22 ທັນວາ 2022
ເອເຊຍ

ກຸ່ມຕາລີບານ ບັງຄັບໃຊ້ ການຫ້າມພວກນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ຍິງ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮຽນ ທ່າມກາງຄວາມຄຽດແຄ້ນທົ່ວໂລກ

ພວກນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລຍິງຊາວອັຟການິສຖານ ໄດ້ຖືຢຸດຢັ້ງໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຕາລີບານ ຢູ່ໃກ້ປະຕູທາງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ, ວັນທີ 21 ທັນວາ 2022.

ພວກນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລເພດຍິງ ໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ພາກັນກັບຄືນໄປວິດ​ທະຍາເຂດຕ່າງໆໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ພວກເຂົາກໍໄດ້​ຫລັ່ງນ້ຳຕາ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າ ໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຕາລີບານ ໂດຍອ້າງເຖິງການຫ້າມຕໍ່ການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ໄດ້ອອກມາເມື່ອມື້ຄືນວານນີ້.

ລະບອບການປົກຄອງອິສລາມຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ປະກາດເມື່ອຕອນແລງວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ທີ່ວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລທັງຂອງເອກະຊົນ ແລະຫຼວງທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຖືກປິດສຳ​ລັບພວກນັກສຶກສາແມ່ຍິງ ຈົນກວ່າວ່າ ຈະມີແຈ້ງການຕື່ມອີກ ຊຶ່ງເປັນການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນສາທາລະນະ ຂອງພວກແມ່ຍິງອັຟການິຖານ.

ການຫ້າມຊົ່ວຄາວໃນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ສຳລັບພວກນັກສຶກສາແມ່ຍິງ ໄດ້ສ້າງຄວາມຄຽດແຄ້ນ ແກ່ຊາວອັຟການິສຖານ ແລະປະຊາຄົມນານາຊາດ ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານ ປາກົດວ່າ ​ຈະນຳປະເທດໄປສູ່ການໂດດດ່ຽວ ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງບໍລິຫານສຳລັບຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນ.

ພວກທີ່ເຫັນເຫດການໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ຂອງອັຟການິສຖານ ກໍໄດ້ເຫັນພວກນັກສຶກສາພາກັນຮ້ອງໄຫ້ ແລະກອດໃຫ້ກຳລັງໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນຢູ່ປະຕູທາງເຂົ້າສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຫຼາຍແຫ່ງ ລວມທັງມະຫາວິທະຍາໄລຫຼວງ ກາບູລ ໃນຕອນເຊົ້າຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຖືກບອກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້​ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຫ້ອງຮຽນໄດ້. ເຫດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ທີ່ແຫ່ງອື່ນໆ ໃນປະເທດເອເຊຍໃຕ້ທີ່ໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງມາຍາວນານ ແລະທຸກຍາກຫຼາຍ.

“ຂ້ອຍຫາກໍຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບການຫ້າມ ໃນຕອນເຊົ້ານີ້ ເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ໄປຮອດວິທະ ຍາເຂດ ແລະມີກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາລີບານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ທີ່ທາງເຂົ້າ ກຳລັງໄລ່ພວກນັກສຶກສາແມ່ຍິງອອກໄປ” ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ ຍ້ອນເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະດ້ວຍນ້ຳຕາໃນເບົ້າຕາຂອງນາງ.

ສ່ວນນັກສຶກຂອງສາມະຫາວິທະຍາໄລເອກະຊົນຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລະບຸໂຕເອງຄືນາງຟາຕີມາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີກຳໜົດຈະສອບເສັງໃນປີສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປ ໃນວິທະຍາເຂດ.

ນາງຟາຕີມາ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນພາກັນຮ້ອງໄຫ້ ແລະປະຕິເສດທີ່ຈະອອກໄປຈາກປະຕູທາງເຂົ້າ ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະໄດ້ອ້ອນວອນອຳນາດການປົກຄອງຂອງຕາລີບານ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປສອບເສັງ ແຕ່ຄຳຮ້ອງທຸກຢ່າງ ກໍບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງເລີຍ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG