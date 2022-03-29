ພວກຕາລີບານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ກັກຂັງນັກຂ່າວວິທະຍຸການດາຮາ 6 ຄົນ ເປັນເວລາ ຫຼາຍ ຊົ່ວໂມງ ແລະໄດ້ປິດສະຖານີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້ ເປັນເວລາສັ້ນໆ ຍ້ອນລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ໃນການເປີດເພັງ.
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານສິດທິມະນຸດກ່າວວ່າ ການກະທຳດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການປາບປາມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ທີ່ເຄີຍມີເສລີພາບແຕ່ກັບມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ.
ໃນກໍລະນີຂອງການດາຮານັ້ນ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສືບລັບຕາລີບານໄດ້ສອບປາກຄຳ ນັກຂ່າວ 6 ຄົນ ແລະປ່ອຍ ເຂົາເຈົ້າໄປພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກຜູ້ຈັດການສະຖານີຂອງ ເຂົາເຈົ້າຕົກລົງທີ່ຈະຢຸດການ ຫຼີ້ນດົນຕີຕາມຄໍາສັ່ງ ໃຫມ່ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ, ອີງຕາມທ່ານໂມຮຳມາດ ຢາ ມາຣູ (Mohammad Yar Majrooh). ຜູ້ຕາງຫນ້າ ຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວອິດສະຫຼະອັຟການິສຖານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ການດາຮາ ໄດ້ຊ່ວຍເຈລະຈາໃນການປ່ອຍຕົວ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ນັກຂ່າວຄົນທີ 7 ທີ່ເມືອງການດາຮາ, ນາງເມີໄວສ໌ ອາຕາລ (Mirwais Atal) ທີ່ຖືກຈັບໃນວັນ ເສົາຜ່ານມາໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໃນ ວັນຈັນວານນີ້, ອີງຕາມທ່ານມາຣູ (Majrooh) ທີ່ກ່າວ ຕໍ່ວີໂອເອ.
ທ່ານມາຣູກ່າວວ່າ ນາງອາຕາລ ທີ່ເປັນນັກສົ່ງເສີມແມ່ຍິງໃນແບບສະເພາະຕົວຂອງນາງເອງ ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ສື່ສັງຄົມເພື່ອປະນາມນະໂຍບາຍຂອງກຸ່ມຕາລີບານກ່ຽວກັບເດັກຍິງ ແລະແມ່ຍິງ.
ການກັກຂັງດັ່ງກ່າວໄດ້ສັ່ນສະເທືອນປະຊາຄົມສື່ມວນຊົນທີ່ໃກ້ຄຽງກັນສຸດກັບການດາຮາ ບ່ອນທີ່ສະຖານີ ວິທະຍຸຈໍານວນບໍ່ເທົ່າໃດແຫ່ງທີ່ຍັງອອກອາກາດ ຢູ່ຫຼັງຈາກການກັບຄືນສູ່ອໍານາດຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນ ເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດດົນຕີເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການຫ້າມລາຍການບັນເທີງ ຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນປະເທດກໍຕາມ.
ທ່ານມາຣູກ່າວວ່າ “ຍັງບໍ່ມີອົງການຂ່າວໃດຖືກປິດລົງເທື່ອ, ແຕ່ບາງຄົນເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງປິດສະຖານີຂອງເຂົາເຈົ້າ (ຊຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກັກຂັງດັ່ງກ່າວ).”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຈັດການສະຖານີວິທະຍຸໃນວັນອາທິດຜ່ານມາເພື່ອເຕືອນເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການຫ້າມຄັ້ງໃໝ່ບໍ່ໃຫ້ເປີດດົນຕີ ແລະ ເມື່ອຫລາຍສະຖານີຄັດຕໍ່ຄຳສັ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເຂດຄຸ້ມຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມພວກນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ.
"ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ໄປ, ຈະບໍ່ມີດົນຕີອີກແລ້ວ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານມາຣູ.
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