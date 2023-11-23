ກຸ່ມຕາລີບານ ປົກປ້ອງບັນທຶກກ່ຽວກັບ ແມ່ຍິງອັຟການິສຖານ ແລະ ປະຕິເສດການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກ

ລັດຖະບານຕາລີບານຂອງອັຟການີສຖານ ໄດ້ບອກອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ຕົນຈະພິຈາລະນາຄຸນຄ່າທາງສາສະໜາແລະປະຕິເສດການແຊກແຊງກິດຈະການພາຍໃນຂອງປະເທດ ຈາກພາຍນອກ ເມື່ອຕ້ອງຮັບມືກັບໂລກ.
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະເມີນໂດຍຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງຮວມທັງຂໍ້ສະເໜີແນະ ກ່ຽວກັບແນວທາງຂອງສາກົນ ໃນການຮັບມືກັບ ອັຟການິສຖານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ.
ການປະເມີນແບບອິດສະຫຼະ, ເຊິ່ງຂຽນໂດຍນັກການທູດເທີກີ ທ່ານເຟຣິດຸນ ຊິເນຍລິໂອກູລ (Feridun Sinirlioglu) ໃນບົດບາດຂອງຜູ້ປະສານງານພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຂອງທ່ານ, ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມາຈາກການຮຽກ ຮ້ອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ໂລກຮັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາເປັນຜູ້ມີອໍານາດປົກຄອງ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍຂອງອັຟການິສຖານ.
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຫາການໃຫ້ສິດ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃຫ້ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ແລະການໃຫ້ບ່ອນນັ່ງ ຂອງອັຟການິສຖານ ໃນອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ພວກເຂົາ ໃນການປະຕິບັດຕາມພັນທະສົນທິສັນຍາສາກົນຂອງປະເທດ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາ ລົບລ້າງຂໍ້ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບສິດຂອງແມ່ຍິງໃນການສຶກສາ ແລະໂອກາດໃນການຈ້າງງານ.