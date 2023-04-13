ກຸ່ມຕາລີບານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄປເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນອັຟການິສຖານນັ້ນ ແມ່ນກິດຈະການພາຍໃນທີ່ທຸກໆຝ່າຍຄວນໃຫ້ການເຄົາລົບ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກຸ່ມສາສະໜາອິສລາມທີ່ເຄັ່ງຄັດ ໄດ້ອອກຄຳຕອບຢ່າງເປັນທາງການຂອງພວກເຂົາ ນຶ່ງອາທິດ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງອັຟການິສຖານໄປເຮັດໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລໄດ້ທຳການປະນາມອີກເທື່ອນຶ່ງຕໍ່ການຈຳກັດຮັດແຄບແບບຜິດກົດໝາຍແລະເຕືອນວ່າ ຕົນອາດຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດ ຢຸດເຊົາການປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
“ເອມີເຣດອິສລາມ ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງອຸບປະສັກໃຫ້ແກ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ” ຫົວໜ້າໂຄສົກ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຊາບີຮູລລາ ມູຈາຮີດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ໃນມື້ວັນພຸດ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຢ່າງເປັນທາງການຂອງລັດຖະບານທີ່ມີແຕ່ຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ແທນທີ່ຈະເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ຕົນຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນຫາພາຍໃນຂອງອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃດ ແລະຄວນຈະໄດ້ຮັບການເຄົາລົບຈາກທຸກໆຝ່າຍ.”
ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງອາມີນາ ໂມຮຳເໝັດ ກ່າວຜ່ານທວີດເຕີ້ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ "ການຍອມຈຳນົນກ່ຽວກັບເລື້ອງສິດທິຂອງແມ່ຍິງໃນອັຟການິສຖານມັນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກເລີຍ.”