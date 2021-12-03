ກຸ່ມຕາລິບານທີ່ປົກຄອງອັຟການິສຖານ ຕ້ອງຕິສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ໄດ້ເລື່ອນເວລາໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວ່າ ໃຜຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດ ຢູ່ໃນເວທີໂລກ.
ທ່ານຊູເຮລ ຊາຮີນ (Suhail Shaheen) ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນ ຂອງ
ກຸ່ມຕາລິບານ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍ
ແຜ່ ຜ່ານທາງທວິດເຕີວ່າ “ການຕັດສິນໃຈນີ້ ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ລະ ບຽບກົດໝາຍ ແລະຄວາມ
ຍຸຕິທຳ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມອບສິດທິທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວ
ອັຟການິສຖານ.”
ທ່ານຊາຮີນກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ສິດທິດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານຂອງອັຟການິສຖານ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະຢູ່ໃນທ່າທີ ທີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງປະຊາຊົນອັຟການິສຖານໃຫ້ໄດ້ຜົນ ແລະມີປະສິດທິພາບ ແລະຮັກສາການພົວພັນໃນທາງບວກກັບໂລກ.”
ຄະນະກຳມະການເພື່ອອະນຸມັດສານຕາຕັ້ງຂອງອົງກາສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ສະມາຊິກຜູ້ຕາງໜ້າຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປິດລັບໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍໂດຍກຸ່ມຕາລິບານ ແລະພວກທະ ຫານທີ່ປົກຄອງມຽນມາ ເພືື່ອແຕ່ງຕັ້ງບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແທນຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງໄປນັ້ນ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະວີເດັນ ທ່ານນາງອັນນາ ຄາຣິນ ອີແນັສຕຣົມ (Anna Karin Enestrom) ທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການ ຈາກສະມາຊິກ 9 ປະເທດ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກການສົນທະນາຂອງກອງປະຊຸມລັບວ່າ “ຄະນະກຳມະການໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະເລື່ອນເວລາການຕັດສິນ ກ່ຽວກັບໜັງສືຮັບຮອງໃນສອງສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.”
ການຕັດສິນໃຈໝາຍຄວາມວ່າ ກຸ່ມຕາລິບານ ແລະພວກທະຫານມຽນມາ ຈະບໍ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ກຸ່ມອິສລາມຫົວຮຸນແຮງຕາລິບານໄດ້ເຂົ້າຍຶດອຳນາດໃນກາງເດືອນສິງຫາ ຈາກ ລັດຖະບານອັຟການິສຖານຊຸດກ່ອນ ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍປະເທດຕາເວັນຕົກ ໃນຂະ ນະທີ່ສະຫະລັດ ແລະກຳລັງພັນທະມິດ ໄດ້ຖອນອອກຈາກປະເທດ ຫຼັງຈາກເຮັດສົງຄາມມາໄດ້ສອງທົດສະວັດ.
ສ່ວນພວກທະຫານມຽນມາ ໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດໃນການເຮັດລັດຖະປະຫານໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ.
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