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ກຸ່ມຕາ​ລິ​ບານຍັງ​ທຳ ການ​ໂຈ​ມ​ຕີ​ ໃນອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານຢູ່​ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະທຳ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຢູ່​ກໍ​ຕາມ

ກຳ​ລັງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຮ​ັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ຂອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານມາ​ເຖິງ​ບ່ອນ​ເກ​ີດ​ເຫດວາງ​ລະ​ເບີດ​ລົດ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຄາ​ບູ​ລ ຂອງອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ວັນ​ທີ 5 ກັນ​ຍາ 2019

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້​ວ່າ ພວກ​ກະ​ບົດ​ຕາ​ລີ​ບານ ໄດ້ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂຈມ​
ຕີ​ຂ້າມ​ຄືນ​ຢູ່ ເມືອງ​ຟາ​ຣາ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຂອງ​ແຂວງ​ຟາ​ຣາ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອ​ງ
​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຄຳ​ເວົ້າ​ໃນ​ທັນ​ທີທັນໃດເທື່ອ​ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສ​ຍຊີ​ວິດແລະ​ບາດ​ເຈັບ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ
​ທະ​ຫານອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຫຼືຂອງ​ຕາລີບານ.

ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ທະ​ຫານຂອງ​ປະ​ເທດພັນ​ທະ​ມິດທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍອົງ​ການ
NATO ກ່າວ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນຄົນ​ນຶ່ງ ແລະທະ​ຫານ​ໂຣ​ມາ​ເນຍຄົນ​ນຶ່ງ ເສຍ
​ຊີ​ວິດ “ຢູ່ໃນຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ” ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນກາ​ບູ​ລຂອງອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຊຶ່ງ​
ເຮັດ​ໃຫ້​ຈຳ​ນວນ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 16 ຄົນ ໃນ​ປີ​ນີ້.

ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ຕົວທະ​ຫານ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ​ນັ້ນ​
ວ່າ​ແມ່ນຈ່າ​ຕີ ແອ​ລ​ລິ​ສ ບາ​ແຣັດ​ໂຕ ອໍຕິ​ສ ຈາກ​ເພີດໂຕ​ຣິ​ໂກ ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​
ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ລະ​ເບີດ​ໄດ້​ແຕກ​ຂຶ້ນ​ຢູ​ໃກ້​ລົດ​ຂອງ​ລາວ.

ກຸ່ມ​ຕາ​ລີບານ​ ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຕໍ່​ການ​ວາງ​ລະ​ເບີດສະ​ຫຼະ​ຊີບ​ໃສ່ລົດ
ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດຜ່ານ​ມາ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ກາ​ບູ​ລ ທີ່​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວເວົ້າ​ວ່າ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ທະ​ຫານ
​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ທະ​ຫາ​ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ໂຄ​ສົກກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທ່າ​ນ ນາ​ສ​ແຣັ​ດ ຣາ​ຮີ​ນີ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ
​ແຫຼງ​ການສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ລະ​ເບີດ​ແຕກ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ
10 ຄົນ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ 42 ຄົນ. ທ່ານໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າຜູ້​ເຄ​າ​ະ​ຮ້າຍ
​ທັງ​ໝົດ​ນັ້ນແມ່ນ​ພົນ​ລະເຮືອນ.

ການ​ວາງ​ລະ​ເບີດ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ໃ​ຈ​ກາງ​ເມືອງ​ກາ​ບູ​ລ ທີ່​ມີ​ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​
ອົງ​ການ NATO, ສະ​ຖານ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຫ້ອງ​ການ​ສືບ​ລັບຂອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ,
ຊຶ່ງ​ແມ່ນຫ້ອງ​ການ​ຫົວ​ໜ້າ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NDS) ຕັ້ງ​ຢູ່. ລະ​ເບີດ​ໄດ້
​ທຳ​ລາຍ​ລົດ​ຫຼາຍ​ຄັນ ແລະ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້ໆ​ນັ້ນຫລາຍ​ແຫ່ງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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