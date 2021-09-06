ກຸ່ມຕາລິບານ ອ້າງເອົາໄຊຊະນະ ຢູ່ເຂດຮ່ອມພູພານເຊຍ

ກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປຢຶດເອົາເຂດຮ່ອມພູ
ພານເຊຍ (Panjshir) ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ການລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານດ້ວຍ
ອາວຸດຕໍ່ການປົກຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນອັຟການິສຖານ ສິ້ນສຸດລົງ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ທ້າວຊາບີຮູລລາ ມູຈາຮີດ (Zabihullah Mujahid) ກ່າວວ່າ
“ໄຊຊະນະນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສົງຄາມຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດສິ້ນສຸດລົງແລະແຜ້ວ ທາງໄປສູ່ການ
ມີຊີວິດດ້ວຍສັນຕິພາບ ແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ພາຍໃຕ້ບັນ ຍາກາດຂອງຄວາມ
ເປັນເອກກະລາດ.”
ສື່ມວນຊົນຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ວີດີໂອຫຼາຍໆຊຸດໃນການເຂົ້າຍຶດ
ເອົາເຂດຮ່ອມພານເຊຍ ແລະຊັກທຸງຂອງກຸ່ມຕາລິບານຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຕຶກຫ້ອງການຂອງລັດ
ຖະບານ ຢູ່ໃນແຂວງດັ່ງກ່າວ ໃນຈັນມື້ນີ້.
https://twitter.com/AyazGul64/status/1434772535359455233?s=20 ]]
ຍັງບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາໃດໆໃນທັນທີຈາກກຳລັງຕໍ່ຕ້ານທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ແນວໂຮມຕໍ່ຕ້ານແຫ່ງ
ຊາດ ຫຼື NRF ຊຶ່ງໄດ້ມີການນຳພາ ໂດຍຜູ້ບັນຊາການ ອາມາດ ມາສຊູດ (Ahmad
Massoud.)
ກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ກ່າວອ້າງ ເອົາໄຊຊະນະ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທ່ານມາສຊູດ
ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີ ຈາກບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສາດສະໜາ ເພື່ອຈັດ
ການເຈລະຈາສັນຕິພາບຂຶ້ນກັບກຸ່ມຕາລິບານ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າຖອນກຳ ລັງອອກໄປ
ຈາກເຂດຮ່ອມພູ ພານເຊຍ ຊຶ່ງເປັນບ້ານເກີດຂອງທ່ານ.
ທ່ານອາມາດ ມາສຊູດ ໄດ້ເຮັດຂໍ້ສະເໜີ ຜ່ານທາງເຟສບຸກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ
ທ່ານ [[ https://www.facebook.com/ahmadmassoud1 ]] ໃນວັນທີ່ກຳລັງຂອງ
ກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ອ້າງວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເມືອງເອກຂອງແຂວງ ບາຊາ ຣັກ
(Bazarak) ຫຼັງຈາກຍຶດເອົາແຂວງດັ່ງກ່າວທັງໝົດແລ້ວ.
ແຫຼ່ງຂ່າວຫຼາຍໆແຫຼ່ງຍັງໄດ້ຢືນຢັນການສັງຫານໂຄສົກຂອງອົການ NRF ທ່ານ ຟາຮິມ
ດາສຕີ (Fahim Dashty) ພ້ອມໆກັບພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານມາສຊູດ ນາຍ ພົນອັບດູລ ວູດູດ
(Abdul Wudood) ລະຫວ່່າງການສູ້ລົບກັນໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ລາຍງານຢູ່ໜ້າເຟສບຸກ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານມາສຊູດທີ່ກ່າວວ່າ “ແນວໂຮມຕໍ່ຕ້ານ
ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢຸດເຊົາສົງຄາມໃນທັນທີ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ ສັນຕິ ພາບທີ່ມີຄວາມ
ທຸ່ນທ່ຽງ ຖ້າຫາກກຸ່ມຕາລິບານຢຸດເຊົາ ການໂຈມຕີທາງທະຫານ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ
ຢູ່ໃນເຂດຮ່ອມພູພານເຊຍ ແລະອັນດາຣັບ.
ອັນດາຣັບ (Andarab) ເປັນເມືອງນຶ່ງຢູ່ໃນແຂວງ ແບກແລນ (Baghlan) ທີ່ ຢູ່ໃກ້ຄຽງ
ແລະ ຕັ້ງຢູ່ທາງເຂົ້າເຂດຮ່ອມພູພານເຊຍ.
ຖະແຫຼງການຂອງທ່ານມາສຊູດມີຂຶ້ນໃນການຕອບຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວສື່ມວນຊົນ ອັຟກາ
ນິສຖານ ທີ່ກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງສະພາສາດສະໜາໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມຕາ
ລິບານ ຮັບເອົາຂໍ້ຕົກລົງເຈລະຈາ ເພື່ອໃຫ້ຍຸຕິການສູ້ລົບກັນ.
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