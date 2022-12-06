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ວັນອັງຄານ, 06 ທັນວາ 2022
ໂລກ

​ກຸ່ມຕາ​ລີ​ບານ ກ່າວ​ອ້າງວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຈັບ​ມື​ປືນ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ອຸບ​ປະ​ທູດ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ

​ແຟ້ມ - ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ Hina Rabbani Khar (ຊ້າຍ) ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ Ubaid-ur-Rahman Nizamani ຫົວ​ໜ້າ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ (ຂວາ) ເວ​ລາ​ທ່ານ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຖິງ​ກາ​ບູ​ລ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 29 ພະ​ຈິກ 2022.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕາ​ລີ​ບານ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຈັບ​ກຸມ​ໜ່ວຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ ຂອງ​ກຸ່ມຫົວ​ຮຸນ​ແຮງລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ເປັນ​ຜູ້​ພະ​ຍາ​ຍາມລອບ​ສັງຫານ​ ແຕ່​ບໍ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ຫົວໜ້າ​ນັກ​ການ​ທູດ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຢູ່​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ເມື່ອ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້.

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ຊາ​ບີ​ຮູ​ລ​ລາ ມູ​ຈາ​ຮີດ ໄດ້​ກ່າວ​ອ້າງຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ໂດຍ​ອ້າງ​ການ​ສືບ​ສວນ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ວ່າ ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ມື​ປືນ​ໃນ​ມື້​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມາ ​ຕໍ່​ອຸບ​ປະທູດ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ອູ​ເບດ-ເອີ-ເຣ​ມານ ນາ​ຊາ​ມານີ ຢູ່ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກາ​ບູ​ລ ໄດ້ມີ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ໂດຍ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ແຕກ​ແຍກ​ກັບ​ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ.

ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໂດຍ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖ​ະ​ແຫຼງ​ການ​ວ່າ ມື​ປືນ 2 ຄົນ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ຄື​ກຸ່ມ​ອິ​ສ​ລາມ​ໃນ​ແຂວງ​ໂຄ​ຣາ​ຊານ ​ຫຼື​ທີ່​ເອີ້ນ​ຫຍໍ້​ວ່າ ISIS-K ເປັນ​ຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ການ.

ທ່ານ​ຊ​າ​ບີ​ຮູ​ລ​ລາ ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ວ່າ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຈັບ “ແມ່ນ​ເປັນ​ຄົນ​ສັນ​ຊາດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ ດາ-ແອັ​ສ” ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຊື່​ທີ່​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ສຳ​ລັບ​ກຸ່ມ ISIS-K ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສມາ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ໃດ. ໂຄສົກ​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຮ່ວມ ລະ​ຫວ່າງ​ກຸ່ມ ISIS-K ແລະ​ກຳ​ລັງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຕາ​ລີ​ບານ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ​ກ່າວ​ວ່າ ​ທ່ານ​ນີ​ຊາ​ມາ​ນີ​ແມ່ນ​ພວມ​ອອກ​ໄປ​ຍ່າງ​ ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ສະ​ຖານ​ທູດ ເວ​ລາ​ມື​ປືນ​ລະ​ດົມ​ຍິງ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ທ່ານຈາກ​ຕຶກທີ່​ຢູ່​ໃກ້ຄຽງ. ທ່ານສາ​ມາດ​ຫຼົບ​ໜີ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ ແຕ່​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ປາ​ກິ​ສ​ໄດ້​ຖືກ​ລູກ​ປືນ​ຢູ່​ໜ້າ​ເອິກ ແລະ​ຂາ​ທັງ​ສອງ​ຂອງ​ລາວ.

ທ່ານ​ມູ​ຈາ​ຮີດກ່າວ​ວ່າ “ກຸ່ມ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ການ​ໂຈມ​ຕີແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ແຕກ​ແຍກ​ ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ທັງ​ສອງ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ການ​ສືບ​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍິງ​ໂຈມ​ຕີ ​ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ແລະ​ສັນ​ຍາ​ວ່າຈະ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ໃຫ້​ຊາບ​ຕື່ມ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.

ກຸ່ມ ISIS-K ໄດ້​ເພີ້ມ​ການ​ວາ​ງ​ລະ​ເບີດ​ລະ​ດັບ​ສູງ ແລະ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ອື່ນໆ​ອີກ ຢູ່​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານນັບ​ແຕ່​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ປີ​ກາຍ ນີ້. ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຫົວ​ໜ້າ​ນັກ​ສອນ​ສາ​ສະ​ໜາ​ຕາ​ລີ​ບານ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ຊາວ​ຊີ​ໄອ​ທ໌. ນອກນັ້ນ​ ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ດັ່ງ​ກ່າວຍັງ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ສະ​ຫຼະ​ຊີບ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາຜ່ານ​ມາ ໃກ້ໆ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກາ​ບູ​ລ ທີ່​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຊາວ​ຣັດ​ເຊຍ 2 ​ຄົນ ແລະ​ຊາວ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ 4 ຄົນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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