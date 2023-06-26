ຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງກຸ່ມຕາລິບານໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານການຜະລິດຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ໃນປະເທດໄດ້ລຶບລ້າງການປູກຝິ່ນ ເພື່ອໃຊ້ໃນເຮັດຢາມໍຟີນ ແລະເຮໂຣອິນ.
ການປະກາດ ຂອງທ່ານຮີບາຕູລລາ ອາກຸນຊາດາ ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ຫວ່າງມໍໆມານີ້ ແລະຮູບພາບຈາກດາວທຽມ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະສະຫະລັດ ສະຫລຸບວ່າ ລາຍງານການປູກຝິ່ນປະຈຳປີ ໄດ້ຫລຸດລົງ “ຢ່າງຫລວງຫລາຍ” ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຜະ ລິດຢາຝິ່ນ ທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ.
ການຫລຸດລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຍ້ອນດຳລັດທີ່ໄດ້ອອກໂດຍຫົວໜ້າກຸ່ມຕາລິບານທີ່ໂດດດ່ຽວ ໃນເດືອນເມສາ 2022 ຊຶ່ງໄດ້ຫ້າມຢ່າງເຄັ່ງຂັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດຕໍ່ການປູກ ຜະລິດ ໃຊ້ ຂົນສົ່ງ ຄ້າຂາຍ ສົ່ງອອກ ແລະນຳເຂົ້າ ຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ. ການຫ້າມນີ້ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານຢາເສບຕິດຂອງຕາລີບານ ລຶບລ້າງການປູກຝິ່ນຢູ່ທົ່ວປະເທດທຸກຈົນ ຊຶ່ງປະສົບກັບ ໄພສົງຄາມ ທີ່ປະກອບເປັນ 85 ເປີເຊັນ ຂອງການຜະລິດຝິ່ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຈົນຮອດປີກາຍນີ້ ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
“ຍ້ອນຜົນຂອງການສືບຕໍ່ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເອເມີເຣັດອິສລາມ ການປູກຝິ່ນ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກລຶບລ້າງຢູ່ໃນປະເທດ” ຫົວໜ້າກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ກ່າວ ຢູ່ໃນຖະ ແຫລງການຂອງທ່ານ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບບຸນປະຈຳປີອິສລາມ Eid al Adha ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຊື່ທາງການຂອງລັດຖະບານຕາລິບານ.