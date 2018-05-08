Taliban's Chief Justice Calls for Peace  

ສະມາຊິກອະວຸໂສຄົນນຶ່ງ ຂອງກຸ່ມກະບົດຕາລີບານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສັນຕິພາບຢູ່
ໃນອັຟການິສຖານ. ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໂດຍຫົວໜ້າຝ່າຍຍຸຕິທຳ ຂອງ
ກຸ່ມຕາລີບານ ທ່ານມໍລາວີ ອັບດູລ ໂຮກົມ ມີຂຶ້ນຢູ່ໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງ
ໄປເຖິງຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທ່ານຮັບຕູລລາ ອາຄຸນຊາດາ.
ທ່ານໂຮກົມກ່າວວ່າ ຊາວອັຟການິສຖານທັງຫຼາຍ ຮວມທັງພວກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຄວບຄຸມຂອງພວກຕາລີບານຫຼືຂອງຝ່າຍລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ແມ່ນ
ຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍເຕັມທີຕໍ່ສົງຄາມວ ແລະຢາກມີສັນຕິພາບ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັຟການິສຖານ ໄດ້ມອບສຳເນົາສະບັບນຶ່ງໃຫ້ແກ່ວີໂອ
ເອ ຊຶ່ງໃນຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກສົ່ງ ໄປຈາກລັດບັກລານ ທາງພາກຕາເວັນອອກ ສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ແລະກ່າວອ້າງວ່າ ສະມາຊິກກຸ່ມຕາລີບານຫຼາຍໆຄົນກໍ
ເຫັນພ້ອມກັບເລື້ອງນີ້.
ໜັງສືສະບັບນີ້ ກ່າວວ່າ “ໃນເມື່ອວ່າພວກຜູ້ນຳຂອງປະເທດເທດອິສລາມ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຢ່່າງຖືກຊອບທຳຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງປະຊາ
ຊົນອັຟການິສຖານແລ້ວ ມັນຈຶ່ງຈຳເປັນ ເຖິງແມ່ນວ່າກຳລັງມີການປະຕິບັດງານ
ຄັນດັກຕໍ່ຕ້ານພວກຍຶດຄອງໃນເວລານີ້ກໍຕາມ ຄະນະນຳພາຈຶ່ງຄວນພິຈາລະນາ
ຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສັນຕິພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະໃຫ້ການຕອບຮັບຢ່າງໝັ້ນ
ໃຈແກ່ຊາວອັຟການິສຖານ ຫຼັງຈາກໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບພວກຜູ້ນຳທັງໝົດແລ້ວ.”
ກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການບຸກໂຈມຕີໃນປີ 2018 ໂດຍຕັ້ງຊື່ວ່າ ການປະຕິບັດງານ ອາລຄັນດັກ ຂອງພວກຈີຮາດດີ ເມື່ອວັນທີ 25 ເມສາຜ່ານມາ. ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສັນຕິພາບກໍຕາມ ທ່ານໂຮກົມ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໄດ້ຮ້ອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານວ່າ ເປັນລັດຖະບານຫຸ່ນ ແລະຂໍ້ສະເໜີສັນຕິພາບຂອງລັດຖະບານນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຈິງໃຈ. ແລະນອກນັ້ນທ່ານ
ຍັງເອີ້ນກຳລັງນາໆຊາດ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດນັ້ນວ່າ ກຳລັງຂອງພວກຍຶດຄອງ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ສະພາສັນຕິພາບຂອງອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ພວກຜູຸ້ນຳຂອງຕາລີບານ ໄດ້ເລີ້ມຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີສັນຕິພາບຂອງລັດຖະບານ
ແລ້ວ.
ໂຄສົກຂອງສະພາສັນຕິພາບ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ອີງຕາມລາຍງານທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ຮັບມາຈາກແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆ ຮວມທັງລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນແລ້ວ ພວກຕາລີບານ ຫຼືພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມປະກອບອາວຸດ ໄດ້ເລີ້ມຫາລືກັນກ່ຽວກັບວ່າຈະ
ພົວພັນໃນການເຈລະຈາກັບຝ່າຍລັດຖະບານແບບໃດ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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