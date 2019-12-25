ກຸ່ມນັກເຄື່ອນໄຫວກຸ່ມນຶ່ງໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ພວກກະບົດຕາລິບານ ໄດ້ຈັບ
ຂະບວນເດີນສວນນະໜາມສັນຕິພາບ 27 ຄົນ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງອັຟການິສ
ຖານ ແລະໄດ້ນຳເອົາເຂົາເຈົ້າໄປໄວ້ສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ.
ທ່ານບິສມິລລາ ວາຕັນໂດສ (Bismillah Watandost) ໂຄສົກແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ
ສັນຕິພາບ (PPM) ກ່າວວ່າ ອົງການຂອງທ່ານເສຍການຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ 27 ຄົນ ໃນຕອນທ້າຍແລງວັນອັງຄານ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເດີນທາງຈາກ
ເມືອງຮີຣັດ (Herat) ໄປຫາ ແຂວງຟາຣາ (Farah) ຢູ່ໃນລົດຫົກຄັນ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຕັບໂຕໄປໂດຍພວກຕາລິບານ ແລະບັນດາຜູ້ນຳ
PPM ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາບັນດາຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຂອງຕາລິບານ ເພື່ອປະກັນການກັບຄືນຂອງເຂົາ
ເຈົ້າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.
ທ່ານໂມຮີບຸລລາ ໂມຮິບ (Mohibullah Mohib) ໂຄສົກຄົນນຶ່ງແກ່ຕຳຫຼວດຟາຣາຮ
ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ ພວກຮັກສາສັນຕິພາບໄດ້ເຫັນເທື່ອສຸດທ້າຍປະມານ 3:30 ຕອນ
ແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ເມືອງຮາຣາຕ ຢູ່ຖະໜົນຮາຍເວຟາຣາ.
ຕາລິບານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼືຮັບຮູ້ຢ່າງເປີດເຜີຍຂອງການລັກ
ພາໂຕພວກຮັກສາສັນຕິພາບ.
ພວກຮັກສາສັນຕິພາບໄດ້ມີກຳນົດເດີນທາງໄປທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງແຂວງກໍຣ
(Ghor) ແລະແບັດກິສ (Badghis) ແຕ່ໄດ້ປ່ຽນແຜນເນື່ອງຈາກຫິມະຕົກ ແລະອາກາດ
ໜາວ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເຕົ້າໂຮມໃນການເຫັນດີສັນຕິພາບຢູ່ໃນແຂວງ ຟາຣາຮ.
ຕາລິບານໄດ້ຈັບພວກນັກເຄື່ອນໄຫວສັນຕິພາບ ຈາກຫຼາຍພາກຕ່າງໆຂອງອັຟການິສຖານຫຼາຍໆເທື່ອທີ່ຜ່ານມາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕຫຼັງຈາກສອງສາມມື້.
ການເຄື່ອນໄຫວສັນຕິພາບໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນສອງປີກ່ອນ ຕິດຕາມກັນມາເວລາພວກນັກ
ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນເມືອງລາສກາກາ (Lashkargah) ຂອງແຂວງແຮວ
ແມນ ເພື່ອປະທ້ວງການໂຈມຕີທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 15 ຄົນ ແລະຫຼັງ
ຈາກນັ້ນຕໍ່ມາໄດ້ຍ່າງໄປສູ່ນະຄອນຫຼວງຄາບູລ.