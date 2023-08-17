ກຸ່ມຕາລີບານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ປະກາດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີພັກການເມືອງຕ່າງໆຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໂດຍກ່າວວ່າກິດຈະກຳເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຂັດຕໍ່ກົດໝາຍອິສລາມຫຼືຊາເຣຍ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງຂອງອັຟການິສຖານ ສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 2 ປີໃນການກັບຄືນເຂົ້າກຳອຳນາດທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ.
ທ່ານອັບດູລ ຮາກິມ ຊາເຣ (Abdul Hakim Sharaee) ຊຶ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງຕາລີບານ ໄດ້ປະກາດຫ້າມທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ.
“ບໍ່ມີພື້ນຖານໃດໆຢູ່ໃນຊາເຣຍສຳລັບພັກການເມືອງທີ່ຈະປະຕິບັດງານຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ຫຼືວ່າປະເທດຊາດກໍບໍ່ໄດ້ມອງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງມັນ” ລັດຖະມຸນຕີຕາລີບານກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍຫຍັງເພີ້ມຕື່ມ.
ມີພັກການເມືອງໃຫຍ່ແລະນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 70 ພັກ ໄດ້ໄປຈົດທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ ເມື່ອສອງປີກ່ອນ ເວລາທີ່ກຸ່ມກະບົດຕາລີບານ ໃນເວລານັ້ນ ເຂົ້າຢຶດອຳນາດຄືນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ປະສົບກັບໄພສົງຄາມ.