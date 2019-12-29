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ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໂຈມ​ຕີ ຖານ​ທັບ ທະ​ຫານ​ບົກ ສັງ​ຫານ ທະ​ຫານ 10 ຄົນ

ແຂວງ ແຮ​ລ​ມານ, ປະ​ເທດ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ຖານ​ທັບ​ບົກ​ໃນ​ພາ​ກໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ, ສັງ​ຫານ​ທະ​ຫານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 10 ຄົນ ແລະ ບາດ​ເຈັບ 4 ຄົນ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ຂອງກອງ​ທັບ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ກ່າວໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ ແລະ ປືນ​ຂອງ​ພວກ​ກະ​ບົດ​ໃນຕອນ​ເຊົ້າ​ມືດ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແຂວງ ແຮ​ລ​ມານ, ບ່ອນ​ທີ່​ເມືອງ​ສ່ວນຫຼາຍ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ.

ໂຄ​ສົກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ທ່ານ ໂອ​ມາ ຊ​ແວັກ (Omar Zwak) ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ​ມື​ສັງ​ຫານ​ໄດ້​ກົດ​ປຸ່ມ​ລະ​ເບີດ ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຖານ​ທັບ​ໃນ​ເມືອງ ແຊນ​ກິນ (Sangin) . ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ທີ່​ຕາມ​ມາ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ ແລະ ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ກໍ​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ບາດ​ເຈັບ. ທ່ານ ສວັກ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.

ແນວ​ໃນ​ກໍ​ຕາມ, ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ອັ​ຟາ​ກິ​ສ​ຖານ ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ ໂດຍ​ບໍ່​ອອກ​ຊື່​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ທະ​ຫານ 17 ຄົນ ແລະ ບາດ​ເຈັບ 6 ຄົນ. ສື່ມວນ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ໄດ້​ຂຸດ​ອຸ​ໂມງ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ຖານກອງ​ທັງ​ບົກ​ນັ້ນ.

ໂຄ​ສົກ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ອ້າງ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ວ່າ ນັກ​ຮົບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຖານ​ທັບ​ບົກ ແລະ ຂ້າ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ 26 ຄົນ, ເຖິງ​ແນວ​ໃນ​ກໍ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ​ນັ້ນ​ມັກ​ຈະ​ເກີດ​ຄວາມ​ຈິງ. ເມືອງ ຊາງ​ກິນ ແມ່ນ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພວກ​ກະ​ບົດ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່.

ໃນ​ອາ​ທິດນີ້​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຊ້ຳ​ກັນ​ຕໍ່​ກອງ​ກຳ​ລັງ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໃນຫຼາຍ​ແຂວງ​ຕ່າງ​ກັນ, ກໍ່​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ ແລະ ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຢູ່​ເຕັມ​ໃນ​ເຂດ​ແດນ​ນັ້ນ. ນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ແຂວງ ຄັນ​ດຸ​ສ ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ທະ​ຫານ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຄົນ​ນຶ່ງ​ເສ​ຍ​ຊີ​ວິດ​ເຊັ່​ນກັນ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່ມີ​ຄວາມຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ພວກ​ກະ​ບົດ ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໂດຍ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃຫ້​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ລຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຂະ​ບວນ​ການ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ບັນ​ຫາ ເຊິ່ງ​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ລະ​ຫວ່າງ​ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ເພື່ອ​ສິ້ນ​ສຸດ​ສົງ​ຄາມ 18 ປີ​ນັ້ນ.

ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ໜັງ​ສີ​ພິມ Wall Street Journal ໄດ້ລາຍ​ງານ​ວ່າ ສະ​ພາ​ການ​ນຳ ຕາ​ລີ​ບານ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ແລ້ວນີ້ ສຳ​ລັບ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ, ໂດຍ​ອ້າງ​ເຖິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແນະ​ນຳ​ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃນ​ເມືອງ ເກັດ​ຕາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ກຸ່ມ​ນັ້ນ.

ໜັງ​ສື​ພິມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ແນ່ນອນ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​ວ່າ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ກັບ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຈະ​ລວມ​ມີ​ການຫຼຸດ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ ອ​າ​ເມ​ຣິ​ກັນ ປະ​ມານ 13,000 ຄົນ​ໃນ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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