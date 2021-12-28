ກຸ່ມຕາລິບານ ຈັບຫົວໜ້າ ສະຖານີໂທລະພາບ ເອກກະຊົນ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງອັຟການິສຖານ

ເຈົ້າຂອງສະຖານີໂທລະພາບອັຟການີິສຖານທີ່ມີຊື່ສຽງ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຊາບກັນວ່າ ລາວຢູ່ໃສ
ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຖືກຈັບໂຕໄປ ໂດຍກຸ່ມຕາລິບານໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ອີງຕາມ
ລູກຊາຍທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ.
ທ່ານໂມຮຳມັດ ອາຣິຟ ນູຣີ (Mohammad Arif Noori) ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະເປັນເຈົ້າຂອງໂທລະ
ພາບນູຣີ (Noori TV) ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນຜູ້ນຳໜ້າ ລະບົບເຄືອຂ່າຍໂທລະພາບເອກກະຊົນ
ຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ຖືກນຳພາໂຕຈາກເຮືອນຂອງທ່ານຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ
ເມື່ອຕອນບ່າຍ ວັນອາທິດ ອີງຕາມລູກຊາຍຂອງທ່ານ ທ້າວໂຣມັນ ນູຣີ (Roman Noori.)
ທ້າວນູຣີ ຜູ້ເປັນລູກຊາຍ ໄດ້ກ່າວຫາກຳລັງກຸ່ມຕາລິບານ ໃນການ “ບຸກເຂົ້າກວດຄົ້ນ”
ເຮືອນຂອງຄອບຄົວລາວ ໂດຍປາດສະຈາກໜັງສືໝາຍຈັບ ກ່ອນທີ່ຈະນຳພາໂຕພໍ່ຂອງ”
ລາວ ໄປສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຊາບຈຸດໝາຍ.
ທ້າວໂນຣີ ກ່າວຢູ່ໃນວີດີໂອ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ຍິນຫຍັງໝົດຈາກລາວ ໃນເກືອບ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະພວກເຈົ້າ ໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນ
ຂໍ້ມູນໃດໆແກ່ພວກເຮົາ.”
ສາເຫດທ່ານນູຣີ ຜູ້ເປັນພໍ່ທີ່ຖືກຈັບໄປນັ້ນ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຊາບໄດ້. ແຕ່ໂຄສົກຂອງກູ່ມຕາ
ລິບານ ທ່ານຊາບີຮູລລາ ມູຈາຮີດ (Zabilullah Mujahid) ກ່າວຕໍ່ສະມາຄົມນັກຂ່າວ
ອິດສະຫຼະອັຟການິສຖານ (AIJA) ວ່າ ການຈັບກຸມບໍ່ໄດ້ພົວພັນກັບກິດຈະການໃດໆ ”
ໃນດ້ານສື່ມວນຊົນຂອງທ່ານໂນຣີ ສະມາຄົມ AJIA ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່
ສົ່ງໄປຫາ ວີໂອເອ.
ຄະນະກຳມະການ ໂຄງການນັກຂ່າວ ຫຼື (CPJ) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍໂຕ ທ່ານໂມ
ຮໍາມັດ ອາຣິຟ ໂນຣີ ໃນທັນທີ ແລະບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃດໆ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ CPJ ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ຊາຍຫຼາຍສິບຄົນຕິດອາວຸດ ໄດ້ລະບຸໂຕ
ພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ເປັນສະມາຊິກທະຫານບ້ານ ທີ່ພົວພັນກັບກຸ່ມຕາລິບານທີ່ຄວບ
ຄຸມຕຳຫຼວດຂອງເມືອງ ໃນນະຄອນກາບູລ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງທ່ານໂນຣີ
ແລະຄວບຄຸມທ່ານ.
ຜູ້ປະສານງານ CPJ Asia ທ່ານສະຕີເວີນ ບັດເລີຣ (Steven Butler) ກ່າວຢູ່ໃນ
ຖະແຫຼງການ ອ້າງເຖິງທ່ານໂມຮຳມັດ ອາຣິຟ ໂນຣີ ວ່າ “ການກັກ ຂັງເຈົ້າຂອງສື່
ມວນຊົນ ທ່ານອາແຣຟ ໂນຣີ (Aref Noori) ໂດຍຕາລິບານພົວ ພັນກັບທະຫານ
ບ້ານ ເປັນຂີດໝາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ການໂຈມຕີສື່ມວນຊົນອິດ ສະຫຼະ ຢູ່ໃນອັຟ
ການິສຖານ.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ