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ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຈະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ສັນ​ຕິພາບ ຮອບ​ຕໍ່​ໄປ ລະ​ຫວ່າງ ສ​ຫລ ກັບ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ

ຫົວ​ໜ້າ​ການ​ເມືອງ​ຕາ​ລິ​ບານ ທ່ານ​ເຊີ​ຣ ມູ​ຮໍ​າ​ມັດ ອັບ​ບັ​ສ ສ​ຕາ​ນິກ​ໄຊ ນັ່ງ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ ທີ​ສອງຈາກ​ຊ້າຍ ວັນ​ທີ 6 ກຸມ​ພາ 2019 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ມົ​ສ​ກູ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພວກເຈົ້າ​ໜ້າອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແລະ​ຕາ​ລີບ​າ​ນ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ ທີ່​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັນ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຈະ​
ມ​າ​ເຖິງ​ນີ້ ຢູ່​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບໂດຍ​ກົງຮອບ​ໃໝ່ ທີ່ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ
ແຜ້ວທາງ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຕົກ​ລົງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ໃນ​ການ​ຍຸດ​ຕິສົງ​ຄາມ​ທີ່​ດຳເນີນ​ມາ
17 ປີ ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ສິນ​ຖານ.

ຈົນ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ມີ​ແຕ່​ປະ​ເທດ​ກາ​ຕາ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ຣັບ​ເອ​ເມີ​ເຣັ​ສ ທີ່​ຕັ້ງຢູ່​ໃນ

​ອ່າວອ​າ​ຣາ​ເບຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ໄດ້​ຫລິ້ນ​ບົດ​ບາດ​ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ ຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມ ບ່ອນ​ທີ່​ຜູ້​
ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສ​ດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ໃນການສ້າງ​ຄວາມ​ປອງດອງ​ຊາດຢູ່​ອັ​ຟ​ກາ
ນິ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ຊາລ​ເມ ຄາ​ລີ​ລ​ຊາດ ແລະ​ຜູ້ເຈ​ລະ​ຈາອະ​ວຸ​ໂສຂອງ ພວກກະ​ບົດ ທ່ານ​
ເຊີ​ຣ ມູ​ຮໍ​າ​ມັດ ອັບ​ບັ​ສ ສ​ຕາ​ນິກ​ໄຊ ໄດ້​ນຳ​ພາ​ຄະ​ນະເຈ​ລະ​ຈາ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ຢູ່​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ເທື່ອ​ແລ້ວ​ ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ໂດ​ຮາ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກາ​ຕາ​ນັ້ນ ທັງ​ສອງ​
ຝ່າຍ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮ່າງ ​ການ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດທີ່​ອາດ​ມີ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ເປັນ
​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ ກັບ​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ ໃນ​ການ​ຕໍ່ຕ້ານ ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ກຸ່ມຕາລີ
ບານ ໂດຍກ່າວ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສອງ​ກຸ່ມ​ເຮັດ​ວຽກ ​ເພື່ອກຳ​ນົດຂອບເຂດ​ ກ່ອນ
ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ພົບ​ກັນ​ອີກ​ເທື່ອ​ໜ້າ.

ໂຄ​ສົກກຸ່ມ​ຕາລີບານ ທ່ານ​ຊາ​ບີ​ຮູ​ລ​ລາ​ຮ ມູ​ຈາ​ຮິດ ໄດ້​ປະ​ກາດ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ວ່າ
ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃນວັນ​ທີ 18 ກຸມ​ພາ ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດໃນ
​ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ. ເຈົ້າ​ໜ້າ ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ​
ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​
ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ ໂດຍ​ຂໍ​ສະ​ຫງວນ​ຊື່.

ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ ທ່ານ​ມູ​ຈາ​ຮິດກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ພວກ​ກະ​ບົດ ​ໃນລະ​ຫວ່າງ
ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ນັ້ນ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ອິມ
​ຣານ ຄານ ເພື່ອ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດເພື່ອນ​ບ້ານ​ ແລະ
​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ທີ່ພວມປະ​ເຊີນ​ໜ້າ ໂດຍພວກອົບ​ພະ​ຍົບ ແລະນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ອັ​ຟ​ກາ
​ນິ​ສ​ຖານ.

ປາ​ກິ​ສ​ຖານຢືນ​ຢັດ​ວ່າ ຕົນໄດ້​ຈັດໃຫ້​ມີການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ແລະ ກຸ່ມ
ຕາລີບານ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ​ການສ້າງ​ຄວາມ​ປອງດອງ​ຊາດ ໃນ​ອັ​ຟ
​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ທ່ານ​ຊາລ​ເມ ຄາ​ລີ​ລ​ຊາດ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສ​ດ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ໃນການສ້າງ​ຄວາມ​ປອງດອງ​ຊາດຢູ່​ອັ​ຟ​ກາ ນິ​ສ​ຖານ ທີ່​ສະ​ຖານ​ບັນ​ສັນ​ນຕິ​ພາບ ຢູ່ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ວັນ​ທີ 8 ກຸມ​ພາ 2019.
ທ່ານ​ຊາລ​ເມ ຄາ​ລີ​ລ​ຊາດ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສ​ດ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ໃນການສ້າງ​ຄວາມ​ປອງດອງ​ຊາດຢູ່​ອັ​ຟ​ກາ ນິ​ສ​ຖານ ທີ່​ສະ​ຖານ​ບັນ​ສັນ​ນຕິ​ພາບ ຢູ່ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ວັນ​ທີ 8 ກຸມ​ພາ 2019.

ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ກຸ່ມຕາລີ​ບານ​ໄດ້​ປະ​ກາດໃຫ້​ຊາ​ບ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄະ​ນະເຈ​ລະ​ຈາ
14 ຄົນ​ຂອງ​ຕົນ ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ໃນກາ​ຕາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນໆ​ກ່າວ​ກັນ ວ່າ​ ຢູ່​ໃນ​ປາ​
ກິ​ສ​ຖານ.

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທີ່​ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ມາ​ລະ​ຫວ່າງສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ​ກຸ່ມ​ຕາລີບານ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​
ຄວາມ​ຫວັງ ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ລິເລີ້ມ ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຂອງ​ພັກ​ຝ່າຍຕ່​າງໆ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​
ນິ​ສ​ຖານ ເພື່ອເລືອກ​ເອົາອະ​ນາ​ຄົດ​ທາງ​ດ້ານກ​ານ​ເມືອງ​ຂອງປະ​ເທດທີ່​ປະ​ສົບ​ກັບ​ໄພ
ສົງ​ຄາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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