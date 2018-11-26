ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ
ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ດັກສະກັດໂຈມຕີຂະບວນລົດຂອງພວກຕຳຫຼວດໃນແຂວງຟາຕາ ຊຶ່ງໄດ້
ສັງຫານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕຳຫຼວດ 20 ຄົນ.
ອົງການຂ່າວເອພີ (Associated Press) ກ່າວວ່າ ຂະບວນຂອງພວກຕຳຫຼວດ ທີ່ເດີນ
ທາງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນເຂດທີ່ໃກ້ໆກັບ (Lash wa Juwayn) ເພື່ອແນະນຳໂຕ
ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາການຕຳຫຼວດຄົນໃໝ່ທີ່ຫາກໍຖືກແຕ່ງຕັ້ງ.
ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຕຳຫຼວດຄົນໃໝ່ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນການໂຈມດີທີ່ວ່ານີ້ ອີງຕາມລາຍງານ
ຂອງເອພີ.
ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ເພີ້ມການກະທຳຢ່າງໄຮ້ຢາງອາຍ ໃນການໂຈມຕີເກືອບວ່າທຸກມື້ຂອງ
ພວກເຂົາ ໃສ່ກອງກຳລັງທະຫານຂອງອັຟການິສຖານ ແລະກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ ໃນທົ່ວປະເທດ.
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