ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານກ່າວວ່າ ເຮືອບິນຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຕາຈິກກິສຖານ
ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດ ແລະສັງຫານພວກຄ້າຢາເສບຕິດ 6 ຄົນ ໃນເຂດຊາຍແດນທາງຟາກ
ອັຟການິສຖານ, ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດການປະທະກັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍແດນຕາຈິກ
ກິສ ຖານ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກແຂວງຕາຄາຣ໌ ໃນພາກເໜືອຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຄ້າ
ຢາເສບຕິດ ພ້ອມທັງກຸ່ມຕາລີບານ ແມ່ນພາກັນເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນປ່ານ້ອຍໆໃກ້ກັບແມ່ນ້ຳດາຣ໌ກາດ ທີ່ເປັນຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງເຈົ້າແຂວງຕາຄາຣ໌ ທ່ານຈາວາດ ຮິຈຣີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະທະກັນ ໄດ້ມີຂຶ້ນລະຫວ່າງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະພວກຄ້າຢາເສບຕິດ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ແລະໄດ້
ຂະຫຍາຍເຂົ້າໄປພົວພັນ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍແດນຊາວຕາຈິກກິສຖານ. ຫຼັງຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍແດນ 2 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານໃນການສູ້ລົບກັນນັ້ນແລ້ວ ກອງກຳລັງຕາ
ຈິກກິສຖານ ກໍໄດ້ເລີ້ມຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີຢ່າງໜັກ ຕິດຕາມດ້ວຍ ການໂຈມຕີທາງ
ອາກາດໃສ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ອີງຕາມລາຍງານຂອງຂ່າວທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ບາງຄົນຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮືອບິນອາຍພົ່ນ ອາດຈະແມ່ນຂອງຂອງຕາຈິກກິສຖານ ຫຼືບໍ່ ກໍຂອງຣັດເຊຍ.
ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ແລະ ຕາຈິກກິສຖານ ໄດ້ປະຕິເສດ
ຕໍ່ການຖິ້ມລະເບີດ ໃສ່ແຂວງຕາຄາຣ໌.
ອົງການຂ່າວດັ່ງກ່າວ ຍັງອ້າງເອົາຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກກຸ່ມຕາລີບານ ທ່ານຊາບີອູລລາ
ມູຈາຮີດ ທີ່ກ່າວວ່າ ການປະກັນນັ້ນແມ່ນລະຫວ່າງ ພວກຄ້າຢາເສບຕິດ ກັບພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນເຂດຊາຍແດນຕາຈິກກິສຖານ.
“ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ປະທະກັບບັນດາປະເທດ
ເພື່ອນບ້ານ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານມູຈາຮີດ ໄດ້ບອກກັບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີໄວ້.
ການປະກັນໃນບໍລິເວນຊາຍແດນ ລະຫວ່າງອັຟການິສຖານ ແລະປະເທດເພື່ອບ້ານ
ເຂດເອເຊຍກາງແມ່ນບໍ່ສູ້ຈະມີ, ແຕ່ວ່າ ສະຖານະການຢູ່ໃນແຂວງຕາຄາຣ໌ ແມ່ນໄດ້
ຊຸດໂຊມລົງ ໃນຮອບບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຜ່ານມານີ້.
ໃນຕົ້ນປີນີ້ ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ເຂົ້າຍຶດແລະຄວບຄຸມເມືອງທີ່ເປັນສູນກາງຂອງແຂວງຕາຄາຣ໌ ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ. ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພອັຟການິສຖານ ໄດ້ຂັບໄລ່ພວກຕາລີບານອອກໄປ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງໜັກ.
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