ປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ, ທ່ານນາງຊາຍ ອິ້ງ ເຫວິນ ໄດ້ຮັບລາງວັນການເປັນຜູ້ນຳລະດັບໂລກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຈາກສະຖາບັນຮັດຊັນ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍທີ່ມີຊື່ສຽງນໍາໜ້າຂອງສະຫະລັດໃນນະຄອນນິວຢອກ.
"ທ່ານນາງໄດ້ນຳພາປະຊາທິປະໄຕທີ່ຮຸ່ງເຮືອງດ້ວຍຄວາມກ້າຫານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະມີຄວາມເດັດດ່ຽວຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານການຮຸກຮານ ແລະຮັກສາຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກທີ່ໃຫ້ເປັນເຂດເສລີ ແລະເປີດກວ້າງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ອົງການດັ່ງກ່າວທີ່ເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫຼງການອັນນຶ່ງ ຫຼັງຈາກປິດງານມອບລາງວັນແລ້ວ.
ທ່ານນາງຊາຍ ໄດ້ເດີນທາງຜ່ານນະຄອນນິວຢອກ ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປກົວເຕມາລາ ແລະເບລິສທີ່ເປັນສອງໃນ 13 ປະເທດ ທີ່ຮັກສາການພົວພັນທາງ ການທູດກັບໄຕ້ຫວັນ. ທ່ານນາງຈະໄປຢ້ຽມຢາມລອສແອນເຈີລິສ ຫຼັງຈາກໄປຢ້ຽມຢາມທະວີບອາເມຣິກາກາງ ແລະໃຕ້ແລ້ວ. ປະທານສະພາຕ່ຳຂອງສະຫະ ລັດ, ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາທີ ແລະສະມາຊິກລັດຖະສະພາຄົນອື່ນໆ ມີແຜນທີ່ຈະໄປພົບປະກັບທ່ານນາງຊາຍທີ່ລອສ ແອນເຈີລີສ. ໃນການຕອບກັບນັ້ນ, ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບວຽກງານກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນຂອງຈີນກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງຈະໃຊ້ມາດຕະການຕອບໂຕ້ຄືນຢ່າງເດັດດ່ຽວ.
ທ່ານໄມລສ໌ ຢູ (Miles Yu), ຜູ້ອໍານວຍການສູນກາງກ່ຽວກັບຈີນຂອງສະຖາບັນຮັດຊັນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບລາງວັນນັ້ນກ່າວວ່າ ການພົບປະລະຫວ່າງ ທ່ານນາງຊາຍ ແລະທ່ານແມັກຄາທີ "ບໍ່ໄດ້ຖືກເອີ່ຍເຖິງເລີຍໃນຕະຫຼອດຕອນແລງວານນີ້" ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໃຫ້ສໍາພາດທາງໂທລະສັບ ກັບພະແນກພາສາຈີນກາງຂອງວີໂອເອ.