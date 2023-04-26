ໄຕ້ຫວັນແລະສະຫະລັດ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ 2 ສະບັບ ມູນຄ່າເກືອບ 420 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອບຳລຸງສ້ອມແປງເຮືອບິນລົບ ຂອງລັດຖະບານໄຕ້ຫວັນ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ ຊຶ່ງຈີນຖືວ່າເປັນດິນແດນຂອງຕົນນັ້ນ.
ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງແລ້ວ ຈະມີການອະນຸມັດເງິນປະມານ 323 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບສັນຍາຊື້ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ຊຶ່ງຈະດຳເນີນງານໄປຮອດເດືອນມີນາປີ 2028 ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ຊຶ່ງມີກຳນົດຈະດຳເນີນງານ ໄປຈົນຮອດເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2027 ແມ່ນກວມເອົາເຄື່ອງອາໄຫຼ່ແລະອຸບປະກອນຕ່າງໆຂອງເຮືອບິນທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ຂໍ້ຕົກລົງທັງສອງໄດ້ເຊັນກັນເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນເພິ່ງພາຄວາມສາມາດ ໃນການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດເພື່ອປົກປ້ອງເຂດນ່ານຟ້າຂອງຕົນແລະກະກຽມຮັບມືກັບການຮຸກຮານທີ່ອາດມີຂຶ້ນຈາກຈີນ. ຈີນໄດ້ເພີ້ມຄວາມກົນດັນທາງດ້ານທະຫານໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ເພື່ອພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫ້ເກາະດັ່ງກ່າວ ຮັບເອົາການເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັບຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຈິນ ກັງ ກ່າວເມື່ອວັນທີ 21 ເມສາຜ່ານມານີ້ວ່າ ການກັບຄືນສູ່ຈີນຂອງໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງ ທີ່ແຍກອອກບໍ່ໄດ້ ຂອງຄຳສັ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼັງຈາກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2: “ເມື່ອໃດດິນແດນຂອງຈີນໄດ້ກັບຄືນມາແລ້ວ ມັນຈະບໍ່ສູນເສຍອີກຕໍ່ໄປ … ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຫຼິ້ນກັບໄຟໃນບັນຫາໄຕ້ຫວັນ ນັ້ນ ແມ່ນຈະຈູດໄຟເຜົາໂຕລາວເອງ.”