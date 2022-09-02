ກອງທັບໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງພົນລະເຮືອນທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຂອງໃຜ ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງທະເລຂອງຈີນ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ບິນເຂົ້າໄປໃນເຂດນ່ານຟ້າຂອງໄຕ້ຫວັນ ຢູ່ເທິງເກາະຊີວຢູ (Shiyu) ແລ້ວ ກອງທັບໄຕ້ຫວັນທຳອິດ ໄດ້ພະຍາຍາມເຕືອນໃຫ້ເຮືອ ບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໜີອອກໄປ ກ່ອນຈະຍິງມັນໃຫ້ຕົກລົງສູ່ທະເລ.
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້, ປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນທ່ານນາງ ໄຊ ອິງ-ເຫວິນ (Tsai Ing-wen) ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບໄຕ້ຫວັນ ດຳເນີນມາດຕະການ ຕອບໂຕ້ຢ່າງໜັກ ຕໍ່ທຸກການກະທຳຂອງຈີນພາຍຫຼັງທີ່ປັກກິ່ງ ໄດ້ທຳ ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ໂດຍໃຊ້ລູກປືນແທ້ ເປັນເວລາຫຼາຍວັນຢູ່ອ້ອມຮອບເກາະດັ່ງກ່າວ.
ການຊ້ອມຮົບທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນການຊ້ອມຮົບທາງອາກາດ ແລະທາງທະເລຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຈີນເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາຢູ່ອ້ອມຮອບເກາະໄຕ້ຫວັນຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ, ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄປຢ້ຽມຢາມເກາະ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງດັ່ງກ່າວ ໃນຕົ້ນເດືອນສິງ ຫາ ຜ່ານມາ.
ໃນຊຸມມື້ມໍ່ໆມານີ້, ມີລາຍງານວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫລື ໂດຣນທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຂອງໃຜ ໄດ້ບິນເວີ່ນຢູ່ເທິງໝູ່ເກາະໄຕ້ຫວັນ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ. ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ໄດ້ມີການຍິງເຕືອນຂອງກອງທັບໄຕ້ຫວັນໃສ່ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຈີນເປັນເທື່ອທຳອິດຢູ່ເຂດເມືອງຄິນເມນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງເປັນເກາະທີ່ຫ່າງຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ບໍ່ຮອດ 10 ກິໂລແມັດນັ້ນ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກອງທັບໄຕ້ຫວັນໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໂດຍຢືນ ຢັນວ່າຕົນໄດ້ຍິງປືນ ໃສ່ຍານບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫລື UAV.
ພາຍຫຼັງເຫດການດັ່ງກ່າວ, ໜັງສືພິມ Liberty Times Net ຊຶ່ງເປັນໜັງສືພິມແຫ່ງຊາດຂອງໄຕ້ຫວັນ ລາຍງານວ່າ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນກ່າວວ່າ ໄຕ້ຫວັນ “ພວມສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ” ຕໍ່ເລື່ອງນີ້.
ນັກວິເຄາະດ້ານການທະຫານຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ແປກໃຈທີ່ໄຕ້ຫວັນຈະປະເຊີນໜ້າ ກັບການໂຈມຕີທາງອາກາດຈາກຈີນ.
ທ່ານຈີມ ແຟນອລ (Jim Fanell), ກັບຕັນຂັບເຮືອບິນ ທີ່ອອກກິນບໍານານຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ແລະອະດີດຜູ້ອຳນວຍການສືບລັບຂອງກອງທັບເຮືອໃນເຂດປາຊີຟິກຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຈີນ ແມ່ນໄດ້ຖືກລວມຢູ່ໃນການຊ້ອມລົບຂອງທະຫານໃນເດືອນແລ້ວນີ້.