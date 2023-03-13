ໄຕ້ຫວັນ ກ່າວວ່າ ທະຫານທີ່ໄດ້ຫາຍໂຕໄປນັ້ນ ໄດ້ຖືກພົບໃນປະເທດຈີນ

ທະຫານໄຕ້ຫວັນຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຫາຍໂຕໄປໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໃນລະຫວ່າງການປະ ຈຳການ ຢູ່ໃນເກາະນ້ອຍໆໃກ້ກັບບໍລິເວນຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດຈີນ ຖືກພົບຢູ່ປະເທດຈີນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງໄຕ້ຫວັນກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ ເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ທະຫານຄົນນີ້ ບໍ່ໄດ້ໄປລາຍງານໂຕ ຢູ່ທີ່ເກາະເອີແດນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຂອງໝູ່ເກາະຄິນເມັນ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍໄຕ້ຫວັນ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບບໍລິເວນແຂວງເຊຍເມິນ ຂອງປະເທດຈີນ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາ, ທ່ານສູ ໄທສານ (Chiu Tai-san) ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າສະພາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຂອງໄຕ້ຫວັນ ກ່າວວ່າ ທະຫານຄົນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ທີ່ຈີນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ມີການຢືນຢັນວ່າ ລາວຢູ່ໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະໜ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການ ດໍາເນີນງານ ແລະສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.”
ທ່ານສູ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ມີກົນໄກເພື່ອລະບຸຜູ້ທີ່ໂຕນໜີຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງທະຫານ.”