ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄຕ້ຫວັນກ່າວໃນວັນຈັນນີ້ວ່າ ກຸ່ມກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນນຳພາໂດຍກຳປັ່ນຊານດົງ ແມ່ນແລ່ນຢູ່ ຫ່າງຈາກຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງໄຕ້ຫວັນປະມານ 222 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງເປັນກຳປັ່ນລຳດຽວກັນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊ້ອມລົບຂອງຈີນ ຢູ່ອ້ອມເກາະດັ່ງກ່າວ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄຕ້ຫວັນລາຍງານວ່າກຳປັ່ນຊານດົງ ຊຶ່ງເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ໃນປີ 2019 ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າສູ່ເຂດນ່ານນ້ຳ ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງແຄບບາຊີ (Bashi) ຊຶ່ງແຍກເກາະດັ່ງກ່າວອອກຈາກໝູ່ເກາະຟີລິບປິນກ່ອນໜ້າການພົບປະລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງໄຊອິ້ງເຫວິນ ແລະປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາທີ ທີ່ນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ.
ຫຼັງຈາກທ່ານນາງໄຊອິ້ງເຫວິນ ເດີນທາງກັບຄືນສູ່ໄຕ້ຫວັນແລ້ວ ຈີນໄດ້ທຳການຊ້ອມລົບເປັນເວລາຫຼາຍໆມື້ ຢູ່ອ້ອມເກາະດັ່ງກ່າວ ໂດຍທີ່ກຳປັ່ນຊານດົງ ແລະບັນດາເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຈາກກຳປັ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງຂ່າວນັ້ນ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ກຸ່ມກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນນີ້ ຍັງທຳການຝຶກຊ້ອມຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຫ່າງຈາກແຫຼມອີລວນບີ (Eluanbi) ໄປທາງກ້ຳຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ປະມານ 120 ໄມທະເລ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ສຸດຂອງເກາະໄຕ້ຫວັນແລະອາດຈະແລ່ນຜ່ານເຂດນ່ານນ້ຳດັ່ງກ່າວ.
ກອງທັບຂອງໄຕ້ຫວັນໄດ້ທຳການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ເບິ່ງກຸ່ມກຳປັ່ນຈຸນີ້ ແລະ “ຈະຕອບຮັບແບບເໝາະສົມ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.