ໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ກອງກໍາລັງທະຫານເຮືອຂອງຈີນ ໄດ້ຂຶ້ນກວດຄົ້ນ ເຮືອທ່ອງທ່ຽວຂອງຕົນ

ໄຕ້ຫວັນ ກ່າວວ່າ ເຮືອທ່ອງທ່ຽວລຳນຶ່ງຈາກເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ ໄດ້ຂຶ້ນໄປກວດຄົ້ນ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມຝັ່ງຂອງຈີນ.
ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ເຮືອລຳດັ່ງກ່າວ ບັນທຸກຜູ້ໂດຍສານ ແລະພະນັກງານທັງໝົດ 34 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂຶ້ນໄປກວດຄົ້ນເປັນເວລາ 30 ກວ່ານາທີ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເດີນທາງ ໄປທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໃກ້ໆກັບໝູ່ເກາະຄິນ ເໝິນ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງເຊຍເໝິນ ນອກຊາຍຝັ່ງທາງພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງໄຕ້ຫວັນ.
ທ່ານກວນ ບີ-ຫຼິງ (Kuan Bi-ling) ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການດ້ານມະຫາສະໝຸດຂອງໄຕ້ຫວັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງໄທເປວ່າ ການກະທຳຂອງ ຈີນ ໄດ້ທຳລາຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງປະຊາຊົນ, ໄດ້ສ້າງຄວາມຕົກໃຈ ແລະໄດ້ຂັດແຍ້ງຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປະຊາຊົນທັງສອງຝັ່ງຂອງຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 160 ກິໂລແມັດ, ແລະເປັນເສັ້ນທາງນ້ຳທີ່ແບ່ງ ຈີນ ກັບ ໄຕ້ຫວັນ.
ເຫດການໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ມີຂຶ້ນສອງມື້ຫຼັງຈາກຊາວປະມົງຈີນ 2 ຄົນ ຈົມນໍ້າເສຍຊີວິດ ລຸນຫຼັງເຮືອຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຫຼົ້ມ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຫຼົບໜີການໄລ່ຈັບຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງໄຕ້ຫວັນ ຫຼັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ເປັນເຂດຫວງຫ້າມຂອງເກາະຄິນເໝິນ. ສ່ວນຊາວປະມົງອີກສອງຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນເຮືອແມ່ນຖືກກັກໂຕໄວ້.
ເພື່ອທໍາການຕອບໂຕ້, ຈີນປະກາດໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ວ່າ ຈະເພີ້ມທະວີການລາດຕະເວນຍາມຝັ່ງ ໃນເຂດນ່ານນ້ຳນອກໝູ່ເກາະຄິນເໝິນ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ