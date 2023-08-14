ຮອງປະທານາທິບໍດີຂອງໄຕ້ຫວັນ ທ່ານວີລລຽມ ຫຼາຍ (William Lai) ກ່າວວ່າ ເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງແຫ່ງນີ້ ຈະບໍ່ຢ້ານກົວຕໍ່ການຂົ່ມຂູ່ ຈາກຈີນແຜນດິນໃຫຍ່.
ທ່ານຫຼາຍ ໄດ້ສະແດງຄໍາເຫັນຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ, ນຶ່ງມື້ລຸນຫຼັງການຢຸດພັກລະຫວ່າງທາງ ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມປາຣາໄກວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີຮັບຕໍາແໜ່ງ ຂອງປະທານາທິບໍໍດີປະເທດອາເມຣິກາໃຕ້ຄົນໃໝ່ດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານບອກກັບຜູ້ສະໜັບສະໜຸນວ່າ “ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ນະເວລາ ແລະສະຖານທີ່ນີ້, ບໍ່ວ່າອໍານາດຜະເດັດການຈະຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໄຕ້ຫວັນຫຼາຍພຽງໃດ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ຢ້ານ ຫຼືຢ້ານກົວຫຼາຍ, ພວກເຮົາຈະດໍາລົງຢູ່ກັບປະຊາທິປະໄຕ ແລະອິດສະຫຼະພາບ.”
ທ່ານຫຼາຍ, ທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາເອກ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຮາເວີດ ທີ່ໄດ້ກ້າວເຂົ້າມາເປັນນັກການເມືອງ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ມີຄະແນນນໍາໜ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຂອງໄຕ້ຫວັນ ທີ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງນີ້. ທ່ານເຄີຍອະທິ ບາຍກ່ຽວກັບໂຕທ່ານເອງມາກ່ອນໜ້ານັ້ນວ່າ “ເປັນຜູ້ດໍາເນີນງານເພື່ອຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງໄຕ້ຫວັນ,” ແຕ່ໃນລາຍລະອຽດຂອງການໂຄສະນາ ທ່ານໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນແປງສະຖານະພາບໃນປັດຈຸບັນ, ໂດຍທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຈຸດປະສົງທີ່ຈະເປັນມິດກັບຈີນອີກດ້ວຍ.