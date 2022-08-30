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ວັນອັງຄານ, 30 ສິງຫາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງທີ່​ກຳ​ນົດນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່າມ​ກາງ​ສະ​ພາບການ​ ທີ່ ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ກັ​ບ​ຈີນ 

ພາບ​ທີ່​ເກັບ​ໄວ້ໃນ​ແຟມ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແຜນ​ທີ່​ຂອງ​ຈີນກັບ​ໄຕ້​ຫວັນ. ຫົວໜ້າສະພາຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຫລື MAC ຂອງໄຕ້ຫວັນ ຈະມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ ໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍານີ້.   

ທ່ານ​ຈີວ-ທາຍ-ຊານ (Chiu Tai-san) ຫົວໜ້າ​ ສະ​ພາຈີນ​ແຜ່ນດິນ​ໃຫຍ່ ຫລື MAC ຊຶງ​ເປັນ​ອົງ​ການ​ກຳ​ນົດນະ​ໂຍບາຍກ່ຽວ​ກັບຈີນຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ ຈະ​ມາຢ້ຽມ ຢາມ​ສະຫະລັດ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ກັນຍາ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ແລະກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ຢູ່ໃນງານ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ສອງຄັ້ງທີ່​ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່ບໍ່​ແມ່ນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫລື think tank ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ໂດຍ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ ການ​ພົວ ພັນ​ຂ້າມຊ່ອງ​ແຄບ​ໄຕ້​ຫວັນ.

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ, ທຳນຽບຂາວ​ກ່າວ​ວ່າ, ຈີນ​ພວມ​ສືບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ສ້າງ “ສະພາບ​ປົກກະຕິແບບ​ໃໝ່” ສຳລັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ການ​ທະຫານ​ຂອງ​ຕົນ​ຕໍ່​ໄຕ້​ຫວັນ, ລວມທັງສົ່ງເຮືອບິນລົບບິນ​ຜ່ານ​ເສັ້ນ​ແບ່ງ​ເຂດ​ແດນຂອງ​ຊ່ອງ​ແຄບນັ້ນ.

ຈີນ​ຄັດຄ້ານ​ການ​ພົບ​ປະ​ໃດໆ​ ລະຫວ່າງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ແລະ​ໄຕ້​ຫວັນ, ​ໂດຍ​ເອີ້ນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂອງ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງໄຕ້​ຫວັນ​ວ່າ "​ເປັນ​ການ​ເກາະ​ຜິດ" ​ແລະ​ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດຕໍ່​ອະທິປະ​ໄຕ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ.

ທ່ານ​ຈີວ (Chiu) ຈະກ່າວຄໍາປາໄສທີ່ສະຖາບັນບ​ຣຸກ​ຄິງ​ສ໌ (Brookings) ໃນວັນ​ທີ 6 ກັນຍາ ແລະກ່າວຄໍາປາໄສເປີດພິ​ທີ ໃນມື້ຕໍ່ມາ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສໍາ ມະນາທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນຮ່ວມກັນໂດຍສູນຄວາມໝັ້ນ​ຄົງ​ໃໝ່ຂອງອາເມຣິກາ ຫລື CNAS ແລະມູນນິທິໂອ​ກາດ ຫລື Prospect Foundation ​ທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່ໄຕ້ຫວັນ, ອີງຕາມ ບົດຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວຂອງສະ​ພາ MAC.

​ບົດຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວນັ້ນ​ກ່າວ​ວ່າ ນີ້​ແມ່ນ​ປີ​ທີ 13 ແຫ່ງ​ການ​ຮ່​ວມ​ມື ລະ​ຫວ່າງອົງ ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ​. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ແມ່ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດແບບ “ປົກ​ກະ​ຕິ” ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ແລກ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ຄິດເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂ້າມ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ໄຕ້​ຫວັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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