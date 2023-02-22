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ວັນພຸດ, 22 ກຸມພາ 2023
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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄຕ້​ຫວັນ ກ່າວ​ວ່າ ໄທ​ເປ​ຈະ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທາງ​ທະ​ຫານ ກັບ ​ສະ​ຫະ​ລັດ

  • ວີໂອເອ
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ໄຊ​ອິ້ງ​ເຫວັນ ແຫ່ງ​ໄຕ້​ຫວັນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ໂຣ ຄານ​ນາ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຈີນຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄົນ​ອື່ນໆ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໄທ​ເປ ໃນ​ຮູບ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 21 ກຸມ 2023.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄຕ້​ຫວັນ ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ເກາະ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ລົງ​ເລິກ​ໃນ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫານ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄຊ​ອິງ​ເຫວິນ ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໄທ​ເປ. ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ໄຕ້​ຫວັນຈະ “ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ຂຸ້ນ​ຂ້ຽວ​ຕື່ມ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ປະ​ເທດ​ພາ​ຄີ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ອື່ນໆ ເພື່ອ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍ​ຢ່າງ​ກ້າ​ຫານ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວມ​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ລັດ​ທິ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ ແລະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ.”

ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ກັບ​ຮັບ​ຮູ້​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ຕໍ່​ຈີນ ຈາກ​ໄຕ້​ຫວັນ​ໄປ​ເປັນ​ປັກ​ກິ່ງ​ໃນ​ປີ 1979 ແຕ່​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ສະ​ໜອງ​ອຸບ​ປະ​ກອນ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ໃຫ້​ແກ່​ໄຕ້​ຫວັນ​ເພື່​ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ໂຕ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ໄຕ້​ຫວັນ.

ປັກ​ກິ່ງ​ຖື​ວ່າ ເກາະ​ດອນ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ດິນ​ແດນ​ຕົນ ທັງໆ​ທີ່​ເກາະ​ແຫ່ງນີ້​ໄດ້​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ມາ​ແຕ່​ສະ​ໄໝ​ສົງ​ຄາມ​ກາງ​ເມືອງ​ໃນ​ປີ 1949 ເວ​ລາ​ກຳ​ລັງຈີນ​ຄະ​ນະ​ຊາດ ຂອງ​ຈຽງ​ໄຄ​ເຊັກ ​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່ ​ອອກ​ຈາກ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່ໂດຍ​ກຳ​ລັງ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ຂອງ​ໝາວ​ເຊ​ຕຸງ. ຈີນ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ເກາະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມາ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ຕົນ​ໂດຍ​ວິ​ທີ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ຮວມ​ທັງ​ການ​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ເອົາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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