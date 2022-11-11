ໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ການເປີດຊ່ອງທາງ ໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຄຳນວນທີ່ຜິດພາດ ໃນບໍລິເວນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ພວມກະກຽມທີ່ຈະພົບປະກັນແບບເຊິ່ງໜ້າເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງກຸ່ມຈີ 20 ທີ່ເກາະບາຫຼີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໃນອາທິດໜ້າ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄຕ້ຫວັນ ທ່ານໂຈເຊັບ ຫວູ ກ່າວຕໍ່ຫົວໜ້ານັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄນ ຈິງ ໃນການໃຫ້ສຳພາດພິເສດ ເມື່ອໄວໆມານີ້ວ່າ “ຖ້າພວກຜູ້ນຳອະວຸໂສ ຫຼືປະທານາທິບໍດີ ຮອງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ສາມາດໂອ້ລົມກັບພວກຜູ້ນຳຂອງຈີນເພື່ອຫາລືໃນເລື້ອງຄວາມເຫັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບໃນບໍລິເວນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ຫຼືການລະເມີດຂອງຈີນ ຕໍ່ສະຖານະພາບໃນປັດຈຸບັນແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈະຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍຕໍ່ການມີສັນຕິພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຍັງບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ ລະຫວ່າງໄຕ້ຫວັນແລະຈີນ ມາໄດ້ຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງແລ້ວ. ຖ້າຫາກສະຫະລັດສາມາດໂອ້ລົມກັບຝ່າຍຈີນໄດ້ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນບາງຢ່າງໃນເລື້ອງໄຕ້ຫວັນນັ້ນ ມັນຈະເປັນການຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍສຳລັບໄຕ້ຫວັນເຊັ່ນດຽວກັນ.”
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງເວັນດີ ເຊີແມນ ໄດ້ພົບປະກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ທ່ານຈິງ ກັງ ກ່ອນໜ້າແຜນການພົບປະລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ.
“ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການຕິດຕໍ່ແບບອະເນກປະສົງ ຮວມທັງການຕິດໃນລະດັບສູງ” ອີງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວ ແລະທ່ານເວົ້າຕື່ມວ່າ ທ່ານນາງເຊີແມນ ແລະທ່ານຈິງ “ໄດ້ປຽບທຽບເອກກະສານກ່ຽວກັບຫຼາຍເລື້ອງ” ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍຫຍັງຕື່ມ ເມື່ອມີການຖາມວ່າ ໄດ້ມີການຫາລືກັນບໍ ໃນເລື້ອງການເພີ້ມກຳລັງທະຫານຂອງຈີນຢູ່ໃນບໍລິເວນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ໄຕ້ຫວັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນເປີດການເຈລະຈາແບບບໍ່ມີການຕັ້ງເງື່ອນໄຫວໄວ້ລ່ວງໜ້າ ທ່າມກາງທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມສຸດຍອດທາງດ້ານເສດຖະກິດພູມີພາກ ບ່ອນທີ່ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະທູດພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງໄຊ ອິ້ງເຫວິນ ຕ່າງກໍຈະໄປຮ່ວມ.
ທ່ານມໍຣິສ ຈາງ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຜະລິດເຊມີຄອນດັກເຕີຂອງໄຕ້ຫວັນ ຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ໄຕ້ຫວັນ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ຫຼື APEC ທີ່ບາງກອກ ລະຫວ່າງວັນທີ 18 ຫາ 19 ພະຈິກ.
ທ່ານຫວູກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ມີແຜນການທີ່ແນ່ນອນສຳລັບທ່ານຈາງ ໃນການພົບປະກັບທ່ານສີ ແບບເຊິ່ງໜ້າ ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງກອງປະຊຸມ APEC.