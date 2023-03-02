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ວັນພະຫັດ, 02 ມີນາ 2023
ເອເຊຍ

​ໄຕ້​ຫວັນ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ເປັນ​ມື້​ທີ​ສອງຕິດ​ຕໍ່​ກັນ ທີ່ກອງ​ທັບ​ຈີນ ໄດ້​ສົ່ງ​ເຮືອ​ບິນ​ຫຼາຍໆ​ລຳ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ປ້ອງ​ກັນໄພ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ຕົນ

​ແຟ້ມ - ທະ​ຫານ​ໄຕ້​ຫວັນ 2 ຄົນ ພວມ​ຊັກ​ທຸງ​ຊາດ​ລົງ ທີ່​ຈະ​ຕຸ​ລັດ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ພາບ ຢູ່​ອະ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານ ທ່ານ​ຈຽງ ໄຄ ເຊັກ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ໄທ​ເປ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 30 ກໍ​ລະ​ກົດ 2022.

ໄຕ້​ຫວັນ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້​ແມ່ນມື້​ທີ​ສອງ​ລຽນ​ຕິດ ທີ່ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ຈີນ ​ໄດ້​ບິນ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ລະ​ບຸ​ໂຕ​ຂອງ​ຕົນ ຊຶ່ງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ກ່າວ​ວ່າ ໃນ​ໄລ​ຍະ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​ຜ່ານ​ມາ ຕົນ​ໄດ້​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ເຮືອ​ບິນ​ຈີນ 21 ລຳ ທ່າມ​ກາງການ​ກົດ​ດັນທາງ​ທະ​ຫານ ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ ອີງ​ຕາມ​ລ​າຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້.

ໄຕ້​ຫວັນ ຊຶ່ງ​ຈີນ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ຕົນ​ນັ້ນ ໄດ້​ຈົ່ມ​ວ່າ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສາມ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາຫຼື​ປະ​ມານນັ້ນ ກອງ​ທັບ​ຈີນ​ໄດ້​ເພີ້ມກິດ​ຈະ​ກຳ​ທາງ​ທະ​ຫານ ​ຢູ່​ໃກ້ໆ​ກັບ​ເກາະ​ດອນ​ຂອງ​ຕົນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ ​ພວມ​ຊອກ​ຫາ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ກາດ​ອ້າງ​ເອົາ​ອ​ະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ຕົນ.

ຈີນ​ກ່າວ​ວ່າ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຈີນ​ພວມ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອ​ຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜືນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ອັນ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຂອງ​ຕົນ ແລະ​ເຕືອນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕໍ່​ການ “ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ” ກັບ​ໄຕ້​ຫວັນ ທັງໆ​ທີ່​ມັນ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ຢູ່​ທີ່​ໄທ​ເປ.

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ​ກ່າວ​ວ່າ ເຮືອ​ບິນ​ລົບ J-10 ເຈັດ​ລຳ​ແລະ
J-16 ອີກ 4 ລຳ ໄດ້​ບິນ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ລະ​ບຸ​ໂຕ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ ອີງ​ຕາມ​ແຜນ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່.

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